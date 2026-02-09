Nhiều bất ngờ

Hai vòng đấu kể từ khi LPBank V-League trở lại sau quãng nghỉ kéo dài hơn 80 ngày đang mang đến cảm giác rất khác cho người hâm mộ bóng đá nội. Bởi giải đấu diễn ra bất ngờ, khó đoán và không còn những kịch bản quen thuộc.

Minh chứng rõ nét nhất là cú sảy chân của Ninh Bình. Ứng viên số 1 cho chức vô địch, đội bóng từng bất bại và dẫn đầu bảng xếp hạng suốt phần lớn thời gian giai đoạn lượt đi, lại bất ngờ gục ngã trước HAGL ngay trên sân nhà.

HAGL gây bất ngờ khi đánh bại ứng viên cho chức vô địch là CLB Ninh Bình ở vòng 13

Không chỉ Ninh Bình, vòng đấu mới nhất còn chứng kiến PVF CAND đánh bại cựu vương B. TP.HCM dù bị dẫn trước. Một chiến thắng mang tính bản lề, tạo ra cục diện mới trên bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy các đội bóng “chiếu dưới” sẵn sàng vùng lên thay vì chấp nhận số phận như giai đoạn đầu mùa.

Chưa hết, Thanh Hoá vừa hạ CATPHCM 2-1 ngay tại Thống Nhất, còn SLNA gây ra cú sốc ngỡ ngàng hơn khi đánh bại Thể Công Viettel 4-1 tại Hàng Đẫy.

Trước đó một vòng, Thanh Hóa – trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, vẫn kiên cường lội ngược dòng giành điểm trước ĐKVĐ Nam Định.

Những bất ngờ nối tiếp nhau xuất hiện khiến V-League trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Và điểm chung của tất cả những biến động ấy, không gì khác, chính là quãng nghỉ dài phục vụ U23 Việt Nam.

Vì đâu?

Quãng nghỉ hơn 80 ngày để U23 Việt Nam dự SEA Games, VCK U23 châu Á đang là con dao hai lưỡi với các CLB V-League. Với những đội đang vào phom, ổn định và đạt đỉnh phong độ như Ninh Bình trước đó, việc dừng lại quá lâu rõ ràng gây ra tác động tiêu cực.

Nếu như thất bại trước CAHN có phần hiểu được thì việc gục ngã ngay trên sân nhà với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là HAGL chắc chắn xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất nằm ở sự hưng phấn đã chấm dứt.

Những bất ngờ ấy đang giúp V-League đáng xem hơn bao giờ hết

Ngược lại, với những đội bóng từng bất ổn, quãng nghỉ lại trở thành khoảng thời gian quý giá để tái thiết. Hà Nội FC, HAGL hay PVF CAND là những ví dụ điển hình. Các HLV có thêm thời gian chỉnh sửa lối chơi, sắp xếp lại nhân sự để khi V-League trở lại, tất cả xuất hiện với bộ mặt mới, quyết liệt và khó chịu hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận, việc ưu tiên cho U23 Việt Nam khiến giải VĐQG bị gián đoạn, tạo ra sự chênh lệch lợi – hại giữa các CLB. Nhưng nếu đánh giá một cách sòng phẳng, những gì đang diễn ra lại mang đến hiệu ứng tích cực cho V-League. Sự khó lường khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn, buộc các đội bóng không được phép tự mãn và người hâm mộ có thêm lý do để quan tâm và theo dõi từng vòng đấu hơn.

Chưa biết những bất ngờ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất tới lúc này giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang tìm thấy sinh khí trở lại sau quãng nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam chinh phục các giải đấu khu vực, châu lục.