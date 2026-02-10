Xuân Son kém duyên

Sự trở lại của Xuân Son sau chấn thương từng được kỳ vọng sẽ mang đến cú hích lớn cho Thép xanh Nam Định cũng như tạo tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm này của LPBank V-League 2025/26, chân sút nhập tịch vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu quốc nội, dù đã bình phục và tái xuất sân cỏ từ tháng 11/2025.

Xuân Son vẫn chưa ghi bàn ở V-League kể từ khi trở lại

Không chỉ “tịt ngòi”, Xuân Son còn cho thấy sự kém duyên rõ rệt trong các vòng đấu gần đây. Ở trận hòa Hà Tĩnh tại vòng 13, tiền đạo từng là vua phá lưới và kỷ lục gia ghi bàn trong một mùa giải V-League đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm đưa bóng ra ngoài trong tình huống đối mặt khung thành.

Với một tiền đạo từng gieo ác mộng cho mọi hàng thủ V-League, hình ảnh ấy ít nhiều gây ra sự hụt hẫng. Đặc biệt, trong bối cảnh các chân sút nội đang sa sút phong độ, việc Xuân Son chưa “mở tài khoản” càng khiến người hâm mộ sốt ruột.

Tuy nhiên, sự kém duyên của Xuân Son không phải điều quá khó lý giải bởi trên thực tế, số trận mà anh thi đấu trọn vẹn tại V-League kể từ khi trở lại chỉ ở con số 2 nên chờ đợi sự bùng nổ là điều hơi vội vã.

HLV Kim Sang Sik có lo?

Phong độ của Xuân Son chắc chắn đang được HLV Kim Sang Sik theo dõi rất sát. Không quá lời khi nói rằng chân sút nhập tịch vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc trên hàng công tuyển Việt Nam, nhất là khi đội chuẩn bị tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nhưng chưa khiến HLV Kim Sang Sik mang quá nhiều âu lo

Việc Xuân Son chưa ghi bàn tại V-League ít nhiều gây ra âu lo, nhưng đó chưa phải nỗi lo lớn với HLV Kim Sang Sik. Lý do nằm ở chỗ, phong độ của tiền đạo này không hề đi xuống nếu nhìn vào màn trình diễn của anh ở đấu trường khu vực.

Cụ thể, trong màu áo Nam Định tại cúp C1 Đông Nam Á, Xuân Son vẫn ghi bàn rất đều, với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Những con số ấy cho thấy bản năng săn bàn của chân sút này vẫn rất đáng sợ.

Có thể nói, Xuân Son kém duyên ở V-League là thực tế cần thừa nhận, nhưng chưa đủ để gióng lên hồi chuông báo động. Với nền tảng đẳng cấp đã được kiểm chứng và hiệu suất ấn tượng ở đấu trường khu vực, chân sút này vẫn là quân bài quan trọng bậc nhất trong tay HLV Kim Sang Sik trong thời gian tới.