U17 Việt Nam đã viết nên một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự U17 World Cup.

Hành trình ấy không đến từ may mắn, mà được tạo nên bằng bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và sự trưởng thành vượt bậc của tập thể trẻ tuổi dưới bàn tay HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam làm nên kỳ tích. Ảnh: VFF

Ngay từ vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng nể. Thầy trò HLV Cristiano Roland toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 30 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào.

Những chiến thắng đậm trước Singapore, Malaysia hay Quần đảo Bắc Mariana giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng với thành tích gần như tuyệt đối, qua đó giành vé vào VCK U17 châu Á và hiện đang tranh tài tại Saudi Arabia.

Bước vào U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó cùng U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khiến châu Á bất ngờ bằng lối chơi tự tin và đầy quả cảm.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đánh bại Yemen 1-0 nhờ bàn thắng quý giá của Quang Hưng. Dù để thua Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, đội bóng áo đỏ vẫn giữ nguyên cơ hội đi tiếp.

Trận đấu quyết định với UAE trở thành dấu mốc lịch sử. U17 Việt Nam thủng lưới chỉ sau 16 giây, nhưng không sụp đổ. Các cầu thủ trẻ đã chơi bằng tất cả tinh thần và khát vọng. Nguyễn Lực, Minh Thủy và Mạnh Cường lần lượt ghi bàn, giúp Việt Nam thắng ngược 3-2 trong trận cầu giàu cảm xúc.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á, mà còn chính thức đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026.

Lần đầu tiên, bóng đá U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ.

Từ những cậu bé mang trên ngực lá cờ đỏ sao vàng, U17 Việt Nam đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ bằng ý chí không bỏ cuộc. Hành trình đến World Cup của họ là minh chứng rằng bóng đá trẻ nước nhà hoàn toàn có thể mơ những giấc mơ lớn trên sân khấu thế giới.

