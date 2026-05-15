U17 Việt Nam trở thành đội bóng 11 người thứ 3 tham dự World Cup, sau U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn và tuyển nữ Việt Nam năm 2023. Tính cả đội tuyển futsal, Việt Nam có lần thứ 5 tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, tấm vé dự VCK FIFA World Cup của ĐTQG mới thực sự là mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất khi vào tới vòng loại thứ 3 World Cup.

Sau chiến tích giành vé tham dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam, VFF xác định lứa U17 hiện tại chính là nền tảng cho mục tiêu dài hạn, trong đó hướng tới tranh suất dự World Cup 2034.

U17 Việt Nam lần đầu tham dự U17 World Cup. Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện tại là thế hệ giàu tiềm năng mà VFF đang tập trung đầu tư, đào tạo lâu dài hướng tới các mục tiêu lớn trong tương lai, trong đó có hành trình vòng loại World Cup 2034”.

Người đứng đầu VFF cũng cho biết, những giải đấu như VCK U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup là nền tảng kinh nghiệm rất quan trọng cho tương lai của các cầu thủ, là hành trang để 5-6 năm nữa lứa U17 hiện tại có thể hướng tới sân chơi lớn hơn.

“Muốn đạt tới bóng đá đỉnh cao, các cầu thủ phải tự chuẩn bị cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao của bóng đá chuyên nghiệp”, ông Tuấn nói.

Lứa cầu thủ này còn tiến xa. Ảnh: VFF

Trước mắt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, hướng tới chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034.

Hành trình chinh phục World Cup của tuyển Việt Nam là một câu chuyện dài, nhưng nếu những đội bóng trẻ như U17 Việt Nam thường xuyên tham dự VCK châu Á và góp mặt ở sân chơi World Cup, giấc mơ của bóng đá Việt Nam có thể sớm trở thành hiện thực.

