Sau khi để thua U17 Indonesia ngày ra quân, các cầu thủ trẻ Trung Quốc thi đấu ngày càng tự tin và bản lĩnh. Điều đó một lần nữa được thể hiện trong cuộc chạm trán chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Dù bị dẫn bàn từ sớm, nhưng U17 Trung Quốc vẫn bình tĩnh gỡ hòa, rồi từng bước khiến đối thủ sập bẫy phản công, vượt lên giành chiến thắng ngoạn mục 3-1.

Trở lại cùng diễn biến chính, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng từ đầu, với những cơ hội được tạo ra trước cầu môn.

U17 Trung Quốc tạo cú sốc lớn ở tứ kết - Ảnh: AFC

Phút 21, U17 Saudi Arabia tìm được bàn khai thông bế tắc. Ammar Maimani đột phá bên cánh trái rồi chuyền dọn cỗ để Bayomi dứt điểm cận thành ghi bàn.

Tuy nhiên, niềm vui của các bóng áo xanh ngắn chẳng tày gang. Đón đường căng ngang của đồng đội, Wan Xiang xoay sở khéo trong trong vòng cấm loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi kết thúc chính xác quân bình tỷ số 1-1.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, U17 Trung Quốc chơi ấn tượng hơn nhờ nền tảng thể chất sung mãn. Hết Shuai Weihao rồi đến Zhao Songyuan gây sóng gió cho khung thành U17 Saudi Arabia.

Phút 59, đội bóng Đông Á dàn xếp tấn công mẫu mực. He Sifan đánh đầu kiến tạo cho Zhao Songyuan đá nối cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Quãng thời gian tiếp theo, U17 Saudi Arabia đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Yahya Saeed và Jawad Al Hashim liên tục dứt điểm nhưng chưa thành công.

Mải mê tìm bàn gỡ, đội chủ nhà dính đòn hồi mã thương phút bù giờ. He Sifan dùng kỹ thuật loại bỏ 2 hậu vệ áo xanh rồi tung cú đá chân trái sấm sét ấn định chiến thắng 3-1.

Giành tấm vé bán kết đầy thuyết phục, U17 Trung Quốc đang chờ một trong hai đối thủ là U17 Việt Nam hoặc U17 Australia.