Cả Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng đều đang rất khát điểm. Nếu như đội bóng Thủ đô cần chiến thắng để hoàn thành mục tiêu top 3 V-League năm nay, thì đối thủ đến từ sông Hàn cũng quyết tâm không ra về trắng tay khi cuộc chiến trụ hạng đang rất căng thẳng.

Đặt lên bàn cân, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn, chưa kể có lợi thế sân nhà. Kể từ khi Hoàng Hên thi đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy chơi khởi sắc, đạt thành tích tốt. Dù gần như khó có cơ hội vô địch mùa này, nhưng đoàn quân của HLV Harry Kewell thi đấu rất nỗ lực. Ở vòng trước, họ đánh bại Ninh Bình trên sân khách, qua đó chỉ còn kém chính đối thủ 1 điểm trên BXH.

Hoàng Hên đang có phong độ tốt.

Tiếp SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC tự tin giành chiến thắng khi đội chủ nhà đạt phong độ cao, đặc biệt là Hoàng Hên ngày một nguy hiểm trong lối chơi của đại diện Thủ đô.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Harry Kewell không thể chủ quan bởi SHB Đà Nẵng đang làm tất cả để trụ hạng. Ở vòng 20, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Thể Công Viettel 3-3.

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 1/5, Hà Nội FC không có Văn Quyết và Thành Chung vì thẻ phạt, trong khi SHB Đà Nẵng cũng vắng thủ môn Phan Văn Biểu (thẻ đỏ), Quế Ngọc Hải và Nguyễn Phi Hoàng (cùng 3 thẻ vàng). Thiếu nhiều ngôi sao nhưng cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC vs SHB Đà Nẵng vẫn hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính.

Trận đấu còn lại trong ngày 1/5 là cuộc đọ sức giữa Thép Xanh Nam Định vs CA TP.HCM. Trên sân nhà, Xuân Son và các đồng đội đặt mục tiêu giành 3 điểm.