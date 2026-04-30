Theo thông báo chính thức của FIFA, World Cup U17 năm 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Lễ bốc thăm giải đấu này được tổ chức vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).

Bắt đầu từ World Cup năm nay, số đội tham dự là 48, mở ra cơ hội với các đội có khả năng tranh vé như U17 Việt Nam. Đặc biệt, thêm một thông tin quan trọng được FIFA chốt lại: châu Á có 9 suất dự World Cup U17.

Như vậy, hơn một nửa số đội tham dự VCK U17 châu Á 2026 (9/16 đội) góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho lứa tuổi U17. U17 Việt Nam nếu vượt qua vòng bảng, sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

U17 Việt Nam quyết giành vé dự World Cup.

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), đối đầu U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE (14/5).

Tại bảng đấu này, ngoài U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, cơ hội chia đều cho 3 đội còn lại. Tuy nhiên, bóng đá trẻ thường rất khó lường, và cơ hội cho U17 Việt Nam là không nhỏ.

Ở giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam suýt vé tham dự World Cup. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland hòa cả ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE, nhưng bị loại đầy đáng tiếc.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thi đấu sòng phẳng với các đối thủ ở bảng C, trong đó có U17 Hàn Quốc. Mới đây, đội U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026, mang tới sự tự tin lớn với Nguyễn Lực và các đồng đội.