Đủ vốn chơi ASEAN Cup

Sự xuất hiện của Geovane – nay mang tên Việt là Nguyễn Tài Lộc mang đến cho HLV Kim Sang Sik thêm một lựa chọn chất lượng nữa đối với hàng công tuyển Việt Nam, đồng thời hướng đến kỳ ASEAN Cup thành công tiếp theo.

Có thể khẳng định như thế là bởi ngoài Tài Lộc, Xuân Son cũng đã trở lại sau chấn thương. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm sự phục vụ từ Hoàng Hên, hay phong độ chói sáng của chân sút trẻ Đình Bắc.

Nguyễn Tài Lộc đứng trước cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Với hàng công rất mạnh, rõ ràng tuyển Việt Nam bắt buộc phải hướng đến mục tiêu cao nhất ở ASEAN Cup 2026. Càng thuận lợi khi giải đấu này vẫn nằm ngoài hệ thống tính điểm FIFA, đồng nghĩa Indonesia không thể mang đến đội hình mạnh nhất.

Đối thủ được coi có thể ngáng đường thầy trò HLV Kim Sang Sik là Thái Lan cũng gặp vấn đề tương tự Indonesia, thậm chí còn phụ thuộc khá nhiều vào các cựu binh. Vấn đề là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này của bóng đá xứ chùa Vàng đã không còn ở đỉnh cao phong độ.

Bứt xa khỏi 'vùng trũng'?

Cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam khá lạc quan, tuy nhiên câu chuyện sẽ khác khi bước ra ngoài phạm vi khu vực. Những tín hiệu tích cực từ ASEAN Cup không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam có thể dễ dàng tái lập thành công ở các sân chơi lớn hơn như FIFA ASEAN Cup 2026 hay Asian Cup 2027.

Với FIFA ASEAN Cup, dù thể thức còn chưa được xác định rõ, nhưng một điều gần như chắc chắn là các đối thủ đều có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất. Indonesia khi đó không còn là đội bóng “thiếu quân” như ở các giải ngoài FIFA Days. Ngược lại, đội bóng xứ Vạn đảo có thể mang đến đội hình gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, vốn từng khiến tuyển Việt Nam thất bại tại Asian Cup lẫn vòng loại World Cup 2026.

Nhưng dù thế, với lực lượng đang có HLV Kim Sang Sik cũng chỉ đủ tự tin ở ASEAN Cup, còn xa hơn với các giải đấu khác vẫn phải chờ

Ở tầm châu lục như Asian Cup, thách thức còn lớn hơn nhiều đối với tuyển Việt Nam. Dù lễ bốc thăm chưa diễn ra, nhưng việc phải đối đầu với những đại diện hàng đầu châu Á là điều khó tránh khỏi.

Trong bối cảnh đó, những bổ sung như Nguyễn Tài Lộc có thể giúp tuyển Việt Nam cải thiện phần nào sức tấn công, nhưng rất khó có thể trở thành “lời giải” toàn diện. Đặc biệt khi nhiều cầu thủ nhập tịch hiện tại đã bước qua tuổi 30, khả năng đóng góp lâu dài vẫn là dấu hỏi lớn.

Vì vậy, nếu ASEAN Cup là cơ hội để khẳng định vị thế ở khu vực thì những sân chơi lớn hơn lại là phép thử thực sự cho tham vọng vươn tầm. Ở đó, tuyển Việt Nam có lẽ vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện lực lượng, đặc biệt là xây dựng một nền tảng đủ vững cho những mục tiêu xa hơn.