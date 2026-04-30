Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn khi chung bảng cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen (7/5), đối đầu U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE (14/5).

Trong 3 đối thủ trên, U17 Hàn Quốc chính là thử thách cực đại với thầy trò HLV Cristiano Roland. Đội bóng xứ Kim chi sớm được dự đoán là "anh cả" bảng C để giành vé vào tứ kết cùng suất dự World Cup, trong khi tấm vé trực tiếp còn lại (ngôi nhì bảng) là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa U17 UAE, U17 Yemen và U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam trưởng thành sau từng giải đấu.

Trên thực tế, U17 Hàn Quốc thậm chí còn được đánh giá là ứng cử viên vô địch, bởi đội bóng này đến từ nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, với thế mạnh vượt trội về thể lực, kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng.

U17 Hàn Quốc từng 3 lần tham dự World Cup, vào bán kết ở VCK U17 châu Á 2025, điều đó là sự khẳng định sức mạnh, khác biệt so với các đối thủ ở bảng C, trong đó có U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, bóng đá trẻ không nói trước được điều gì bởi luôn khó lường cũng như thiếu ổn định. Tại VCK U23 châu Á 2026, ít ai ngờ U23 Hàn Quốc lại thúc thủ trước U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

HLV Cristiano Roland và các học trò có thể tạo nên bất ngờ ở bảng C, VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Ở cấp độ U17, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ đầy tiềm năng. Sau khi vô địch giải Đông Nam Á 2026 với màn thể hiện rất đáng khen ngợi, Nguyễn Lực và các đồng đội vẫn có thể làm tốt hơn khi bước ra sân chơi châu lục, sau khi có một chuỗi cơ hội quý giá, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh, vận hành lối chơi nhuần nhuyễn hơn.

Đặc biệt, dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đá ngang ngửa với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia... Chính vì vậy, nếu có sự chuẩn bị kỹ cùng việc thi đấu hết khả năng, các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể làm khó được U17 Hàn Quốc, thậm chí là gây bất ngờ.