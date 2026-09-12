Sẽ không mới

Do có quá ít thời gian chuẩn bị (chỉ 5 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines) nên HLV Kim Sang Sik không thể mạo hiểm với những thử nghiệm mới cho tuyển Việt Nam.

Phần lớn danh sách vẫn là những gương mặt đã đi cùng ông thầy người Hàn Quốc trong 2 năm qua, đặc biệt là bộ khung đã giúp đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2026. Đây cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh các CLB vừa thi đấu, thời gian tập trung ngắn và HLV Kim Sang Sik không có đủ thời gian để thử nghiệm một loạt phương án mới.

Đội hình tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 phần lớn là những cái tên quen thuộc

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam hiện chưa ở thời điểm thích hợp để làm mới mạnh mẽ về lực lượng. Sau ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik từng nói đến việc tìm thêm những lựa chọn mới, nhưng việc đó cần thời gian và những đợt tập trung dài hơn. FIFA ASEAN Cup 2026 không cho chiến lược gia người Hàn Quốc điều kiện như vậy.

Vì thế, việc giữ lại phần lớn bộ khung cũ là lựa chọn hợp lý. Những cầu thủ này đã quen với cách chơi, hiểu yêu cầu của HLV và từng thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Điều đó là lợi thế không nhỏ cho tuyển Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vào chung kết giải đấu sắp khởi tranh vào cuối tháng 9 tại Indonesia.

Những sự trở lại

Ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất. Còn tại FIFA ASEAN Cup, khả năng cao đội bóng áo đỏ cũng lặp lại tình trạng tương tự khi Hoàng Đức và Văn Vĩ nhiều khả năng khó tham dự vì chấn thương.

Sự vắng mặt của Hoàng Đức ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giữa, cũng như có thể khiến tuyển Việt Nam thiếu đi một người có khả năng giữ bóng, thoát pressing và tổ chức. Trong khi đó, Văn Vĩ cũng đang có vai trò nhất định ở hành lang trái, cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có sự trở lại của Cao Quang Vinh, Nguyễn Filip...

Nhưng cùng với những người vắng mặt, danh sách lần này khả năng có những sự trở lại đáng chú ý. Nhóm cầu thủ CAHN sẽ trở lại tuyển Việt Nam, trong đó đáng chú ý với Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh.

Việc trở lại của Nguyễn Filip ít nhất tạo thêm cạnh tranh rất “gắt” trong khung thành, còn Cao Quang Vinh cũng là cái tên đáng chú ý. Hậu vệ trái này có thể mang đến cách chơi khác so với những lựa chọn quen thuộc của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong trường hợp Văn Vĩ không thể thi đấu, sự trở lại của cầu thủ Việt kiều này càng quan trọng.

Bên cạnh 2 cầu thủ nói trên, khả năng HLV Kim Sang Sik cũng chú ý tới Adou Minh hay cả Kyle Colonna (Lương Chí Khải) - những cầu thủ Việt kiều vừa có quốc tịch nhằm gia cố thêm hàng thủ.

Dù không có những con người quá mới, hoặc thay đổi lớn, nhưng người hâm mộ vẫn đang hy vọng tuyển Việt Nam có những thay đổi trong cách chơi tại FIFA ASEAN Cup 2026, điều dường như chưa ổn tại ASEAN Cup vừa qua.