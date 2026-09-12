Anthony Hudson có quyền gọi những cầu thủ tốt nhất trong FIFA Days, nhưng chọn đúng 23 người lại là chuyện khác. Sau những kết quả không như ý trước tuyển Việt Nam, HLV trưởng Thái Lan không còn nhiều chỗ cho sai lầm.

Có thể nói, HLV Hudson đang bước vào một trong những đợt tuyển quân áp lực nhất kể từ khi dẫn dắt Thái Lan cách nay tròn 11 tháng.

HLV Hudson chịu nhiều áp lực khi chuẩn bị chốt đội hình Thái Lan. Ảnh: FAT

Thay vì công bố trong tuần này như dự định ban đầu, nhà cầm quân người Anh lùi thời hạn công bố 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia - nơi “Voi chiến” nằm cùng bảng với Pakistan, Philippines và đặc biệt là Việt Nam - đến chiều 14/9.

Về lý thuyết, Hudson có điều kiện thuận lợi hơn hai đợt tập trung trước. FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days, đồng nghĩa các CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ được đội tuyển triệu tập.

Ông không còn phải xoay xở với một đội hình thiếu hụt vì nhiều CLB giữ quân như từng xảy ra tại ASEAN Cup.

Nhưng có người để chọn và chọn đúng người là hai câu chuyện khác nhau. Chính vì vậy, Hudson vẫn phải tranh thủ theo dõi Thai League trong các lượt trận cuối tuần này, trước khi chốt danh sách vào thứ Hai.

Những ngày cuối tuần, bắt đầu từ hôm 11/9, trở thành vòng “sát hạch” cuối cùng, khi phong độ, thể trạng và khả năng phù hợp chiến thuật đều có thể tác động đến quyết định của Hudson.

Nhà cầm quân 45 tuổi càng phải thận trọng bởi áp lực thành tích đang rất lớn. Hai đợt tập trung trước của Thái Lan đều không đạt kỳ vọng, từ FIFA Days tháng 6 đến ASEAN Cup 2026, nơi “Voi chiến” thất bại trước Việt Nam trong cuộc đua vô địch.

Áp lực của Thái Lan là rất lớn. Ảnh: S.N

Một kết quả bất lợi nữa trước đối thủ lớn nhất Đông Nam Á có thể khiến tương lai của ông trở thành chủ đề tranh luận dữ dội, thậm chí đặt chiếc ghế HLV trưởng vào tình trạng nguy hiểm.

Bởi vậy, danh sách 23 người lần này có thể khiến Hudson “bạc tóc”. Ông cần những ngôi sao tốt nhất, nhưng đồng thời phải tìm được một tập thể cân bằng, đủ thể lực và phù hợp với cách chơi mà mình xây dựng.

Thái Lan mở màn gặp Pakistan ngày 26/9, trước khi đối đầu Việt Nam lúc 18h30 ngày 29/9 tại Bandung. Philippines là đối thủ cuối cùng ngày 2/10.

Thể thức chỉ đưa đội đầu bảng vào chung kết khiến trận Thái Lan - Việt Nam gần như có ý nghĩa quyết định.

Với Hudson, cuộc đấu với Việt Nam thực tế bắt đầu ngay từ lúc ông đặt bút chọn 23 cái tên cho Thái Lan.