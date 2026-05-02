Ở thời điểm hiện tại, dường như khó có đội bóng nào là đối thủ xứng tầm của CAHN, khi Đình Bắc và các đồng đội đang đạt phong độ rất cao, từng bước tiến gần tới ngôi vô địch LPBank V-League.

Dù hai ngoại binh trụ cột Alan và Artur bị chấn thương nhưng CAHN vẫn thắng tưng bừng, đang bỏ xa đội xếp sau là Thể Công Viettel 9 điểm. Nếu duy trì chuỗi trận thắng, đội bóng ngành công an có thể vô địch V-League sớm trước 3 vòng đấu.

Đình Bắc ghi 7 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp.

Thầy trò HLV Poking có sự tự tin rất cao, không chỉ bởi sức mạnh của tập thể, mà còn đến từ những cá nhân xuất sắc. Ở 4 trận đấu vừa qua, Đình Bắc ghi tới 7 bàn thắng, trong đó có hat-trick vào lưới SLNA giúp đội nhà thắng 4-2.

Trong chuyến làm khách lần này, Đình Bắc và các đồng đội không chủ quan, thậm chí nghiên cứu kỹ về đối thủ, tuy nhiên họ tự tin có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Về phía đội chủ nhà, Hải Phòng đang có phong độ thiếu ổn định, nhưng lại thường chơi tốt trước các đội bóng mạnh. Đối đầu với CAHN đang hừng hực khí thế trong cuộc đua vô địch, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẵn sàng chơi một trận hết sức để tạo nên bất ngờ, qua đó giúp giải đấu trở nên hấp dẫn, đáng xem hơn.

Ở hai trận còn lại, PVF-CAND nỗ lực đánh bại Hà Tĩnh nhằm có thêm điểm số quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng, trong khi cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM vs Thanh Hóa được đánh giá là cân tài, cân sức.