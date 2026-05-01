Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng U17 Việt Nam gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong. Trong các cầu thủ này, Quang Khôi là con trai của cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải. HLV Cristiano Roland trực tiếp động viên các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai.

Sau khi chốt danh sách, U17 Việt Nam lên đường đi Saudi Arabia. Chuyến bay của đội khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2h ngày 1/5, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. Dự kiến, thầy trò HLV Cristiano Roland có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) cùng ngày.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải châu Á. Ảnh: VFF

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U17 châu Á 2026 còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. Theo thể thức, 8 đội giành quyền vào tứ kết cùng với chủ nhà có suất dự World Cup U17.