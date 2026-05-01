Mục tiêu dự U17 World Cup

U17 Việt Nam bước vào giải châu Á với một mục tiêu rõ ràng là giành vé dự U17 World Cup, kể cả khi rơi vào bảng đấu có U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

Trong bối cảnh số suất dự World Cup được mở rộng, chỉ cần vượt qua vòng bảng, cơ hội góp mặt ở sân chơi thế giới đã thành hiện thực đối với thầy trò HLV Roland.

U17 Việt Nam tham dự VCK châu Á với mục tiêu dự U17 World Cup

Đây không phải là kỳ vọng viển vông, khi nhìn lại chặng đường đã qua, U17 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về tổ chức lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu.

Đặc biệt, tại VCK U17 châu Á 2025, việc cầm hòa ba đối thủ mạnh là Nhật Bản, UAE hay Australia minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành. Dù chưa thể bứt phá thành chiến thắng, nhưng cách U17 Việt Nam đứng vững trước áp lực đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ không còn tâm lý e ngại khi đối đầu những nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Vì vậy, mục tiêu giành vé World Cup là hoàn toàn hợp lý khi vừa đủ thách thức để thúc đẩy nỗ lực, vừa phù hợp với năng lực hiện tại. Quan trọng hơn, đây có thể là bước đệm giúp bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục.

Nhưng chưa phải là cuối cùng

Dẫu vậy, nếu chỉ dừng lại ở tấm vé World Cup, đó sẽ là một cách nhìn có phần ngắn hạn, bởi U17 Việt Nam hiện tại không chỉ đơn thuần là một đội bóng trẻ mà còn là lứa cầu thủ được đầu tư bài bản, sở hữu tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Điểm đáng chú ý nằm ở tư duy chơi bóng. Các cầu thủ trẻ đang được tiếp cận cách vận hành hiện đại, từ tổ chức chiến thuật đến khả năng xử lý khi không bóng. Đây là nền tảng quan trọng để các cầu thủ trẻ của ông Roland có thể tiến xa hơn, thay vì chỉ tạo dấu ấn nhất thời ở một giải đấu trẻ.

Nhưng chắc chắn đó chưa phải là đích đến cuối cùng của thầy trò HLV Roland

Chính vì vậy, kỳ vọng dành cho U17 Việt Nam không nên chỉ gói gọn trong việc “đi World Cup”. Điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi là sự trưởng thành xuyên suốt, để lứa cầu thủ này trở thành trụ cột cho U23 và tuyển Việt Nam trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua đã đầu tư không ít cho công tác đào tạo trẻ. Những gì U17 Việt Nam đang thể hiện có thể xem là “trái ngọt” bước đầu. Nhưng để biến tiềm năng thành thành công bền vững thực sự, cần một chiến lược dài hơi, nơi các cầu thủ được tiếp tục rèn giũa, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm ở các cấp độ cao hơn.

Nói cách khác, World Cup chỉ nên là cột mốc, không phải đích đến và những gì U17 Việt Nam thể hiện tới đây sẽ góp phần định hình diện mạo của bóng đá Việt Nam trong tương lai.