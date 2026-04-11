Sau khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại "ghế nóng", Thép Xanh Nam Định chơi khởi sắc tại LPBank V-League. Ở trận gần nhất, đội bóng thành Nam thắng Hà Tĩnh 2-0 ngay trên sân của đối thủ ở vòng 17, qua đó leo lên vị trí thứ 7 trên BXH với 24 điểm.

Dù cơ hội bảo vệ ngôi vô địch gần như không còn, nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt có thể nằm trong top 3 ở mùa giải năm nay. Để làm được điều này, đội chủ sân Thiên Trường đang trông chờ rất nhiều vào sự đóng góp của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son đang có phong độ cao. Ảnh: T.L

Thời gian qua, tiền đạo 29 tuổi liên tục ghi bàn cho cả tuyển Việt Nam và CLB Thép Xanh Nam Định. Dù chưa trở lại với thời đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn có thể tạo nên sự khác biệt ở sân chơi V-League.

Tiếp đón HAGL được đánh giá là "vừa miếng", Xuân Son có cơ hội nâng số bàn thắng của mình ở mùa giải năm nay. Đây không phải là nhiệm vụ khó với một cầu thủ đẳng cấp, lại được chơi trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, HAGL đang có 4 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng (3 trận thua), qua đó tụt xuống vị trí 12 trên BXH với 15 điểm. Thành tích này chỉ cách 3 điểm so với 2 đội đang ở nhóm đáy bảng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND.

Dù rất khát điểm, nhưng rõ ràng đây là trận đấu "đi dễ, khó về" với HAGL. Thậm chí ngay cả khi chơi hết sức, đoàn quân của HLV Quang Trãi cũng khó có thể giành được 1 điểm.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 11/4, SLNA có cơ hội giành chiến thắng khi tiếp đón đội áp chót BXH SHB Đà Nẵng, trong khi Hải Phòng cũng hướng tới 3 điểm khi gặp CA TP.HCM tại Lạch Tray.