Khép lại mùa giải 2025/26 với vị trí thứ 6 tại LPBank V-League, Thép Xanh Nam Định không làm hài lòng các CĐV. Với lực lượng mạnh và có sự đầu tư lớn, rõ ràng đội bóng thành Nam phải đạt thành tích tốt hơn.

Bước vào mùa giải năm nay, việc chỉ tham dự V-League và Cúp Quốc gia giúp Thép Xanh Nam Định tinh gọn ngoại binh. Theo đó, các cầu thủ Brenner, Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks lần lượt chia tay đội bóng. Đội chủ sân Thiên Trường chỉ đăng ký 4 ngoại binh ở mùa giải năm nay, gồm: Caio Cesar, Romulo, Lu Sambal và Ezequiel Santos Da Silva.

Về nội binh, đội bổ sung 4 tân binh gồm thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Trong số các gương mặt này, tuyển thủ Tuấn Hải được kỳ vọng cùng Xuân Son tạo thành cặp tiền đạo chơi ăn ý, ghi nhiều bàn thắng.

Thép Xanh Nam Định vẫn phải trông chờ vào phong độ của Xuân Son.

Dù không mua sắm rầm rộ như mọi năm, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn là đội bóng có chiều sâu về lực lượng, sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, trong đó Xuân Son là chân sút chủ lực. Sau hành trình nhiều cảm xúc cùng tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son hy vọng có thể điền tên lên bảng điện tử ngay trận mở màn V-League.

Tiếp đón HAGL, Thép Xanh Nam Định tự tin hướng tới chiến thắng. Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, bởi HAGL không được đánh giá cao.

Đội khách vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Việc chia tay Quang Kiệt, Châu Ngọc Quang càng khiến đội bóng phố Núi gặp khó trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại V-League.

Ở hai trận còn lại, tân binh Bắc Ninh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi làm khách trên sân của SLNA. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà sau khi giải quyết được bài toán tài chính, rất quyết tâm đánh bại SHB Đà Nẵng để có 3 điểm đầu tiên tại giải.