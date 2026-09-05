Sau khi thất bại trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan đứng trước những thay đổi lớn khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026.

Cho đến khi HLV trưởng Anthony Hudson công bố danh sách chính thức tham dự giải đấu ở Indonesia, nơi “Voi chiến” gặp lại Việt Nam, người hâm mộ Thái Lan đang nín thở theo dõi cái tên Eric Kahl.

Madam Pang chờ câu trả lời của Kahl. Ảnh: Thairath

Trong kế hoạch nâng cao chất lượng đội tuyển, Madam Pang - chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) từng trực tiếp thuyết phục Kahl từ tháng Giêng 2025.

Khi đó, truyền thông Thái Lan cho biết Kahl đã nhận lời Madam Pang, nhưng việc khoác áo “Voi chiến” còn phụ thuộc vào tương lai của anh với Thụy Điển.

Kahl sinh ra ở Thụy Điển, có mẹ là người Thái Lan. Anh từng là ngôi sao U21 của đại diện thuộc Bán đảo Scandinavia.

Hậu vệ 24 tuổi này cùng lứa với Anthony Elanga, cựu cầu thủ MU và hiện khoác áo Newcastle. Ở đội U21 Thụy Điển, họ thường đá cùng nhau ở cánh trái.

Điểm mạnh của Kahl là khả năng đá tốt cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái - tương tự như Calafiori của Arsenal, đối thủ mà anh từng đối đầu tại giải U21 châu Âu.

Hồi tháng Tư vừa qua, sau khi trò chuyện với Madam Pang cũng như đại diện FAT, Kahl xin thêm thời gian để đưa ra câu trả lời.

Chính vì thế, trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Hudson không thể triệu tập anh.

Trong bối cảnh cơ hội khoác áo đội tuyển Thụy Điển vẫn chưa khép lại, một lần nữa Kahl muốn có thêm thời gian để cân nhắc trước khi quyết định tương lai sự nghiệp quốc tế của mình.

Kahl chờ cuộc gọi từ Graham Potter. Ảnh: A.B

Điều này làm dấy lên những thông tin từ mạng xã hội Thái Lan về việc Kahl từ chối tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Từ viễn cảnh mà Thairath cho rằng “Kahl có khả năng rất lớn khoác áo ‘Voi chiến’ dịp FIFA Days tháng 9”, lúc này Madam Pang và bóng đá Thái Lan chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Hudson dự kiến công bố danh sách Thái Lan tái đấu Việt Nam sau hơn một tuần nữa.

Kahl, ngôi sao của Aarhus GF ở giải Đan Mạch - vừa bị Benfica loại ở vòng play-off Europa League với tổng tỷ số 2-6 - vẫn đang chờ cuộc gọi từ HLV Graham Potter.

Trong trường hợp Kahl không dự FIFA ASEAN Cup 2026, và cũng không được Thụy Điển triệu tập dự UEFA Nations League (League B) trong tháng này lẫn tháng 11, Madam Pang sẽ thuyết phục anh cùng Thái Lan dự Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.