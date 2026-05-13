Chiến thắng Nam Định 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà giúp Selangor chỉ cần hòa trong cuộc tái đấu là giành quyền vào chung kết Cúp CLB Đông Nam Á.

Dĩ nhiên Thép Xanh Nam Định làm tất cả để không cho đội khách đạt được mong muốn. Ngoài lợi thế đá tại Thiên Trường, đại diện của Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Ở vòng 22 V-League, HLV Vũ Hồng Việt không sử dụng Xuân Son và một số trụ cột, nhằm giữ sức cho trận quyết đấu với Selangor.

Đây là quyết định rất hợp lý của thuyền trưởng đội bóng thành Nam, bởi Thép Xanh Nam Định chỉ còn 2 mục tiêu là Cúp Quốc gia và Cúp CLB Đông Nam Á. Nếu giành Cúp vô địch hoặc đạt thành tích tốt, đội chủ sân Thiên Trường vẫn có một mùa giải thành công.

Xuân Son bị theo kèm rất chặt ở trận lượt đi. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, đối thủ của Thép Xanh Nam Định không phải tay mơ, khi đang thể hiện phong độ cực ấn tượng. Trước trận lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Pan Gon vững vàng ở vị trí thứ 2 BXH giải VĐQG Malaysia.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, Selangor mới thua 1 trong tổng số 19 trận trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất tại giải VĐQG Malaysia, Selangor thắng tưng bừng Penang 4-0 trên sân nhà.

Sức mạnh tấn công của Selangor được thể hiện ở trận lượt đi trước Thép Xanh Nam Định. Chrigor là cái tên mà đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt phải dành sự quan tâm đặc biệt, bởi chân sút này là tác giả của 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 cách đây ít ngày.

Thép Xanh Nam Định quyết giành vé vào chung kết. Ảnh: T.L

Hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định cần phải chơi tập trung hơn. Trong khi đó, đây là trận đấu mà ngôi sao lớn như Xuân Son cần phải lên tiếng, giúp đội nhà vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng chung cuộc để đi tiếp vào chung kết giải đấu khu vực.

Trận bán kết lượt về Thép Xanh Nam Định vs Selangor lăn bóng vào lúc 17h30 ngày 13/5 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).