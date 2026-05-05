HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi

Dưới triều đại của mình, HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên bộ khung cựu binh nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả cao nhất cho tuyển Việt Nam. Lựa chọn này là hợp lý, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc cần kết quả, thành tích trước mắt thay vì tạo ra những biến động nhân sự không đáng có.

Cũng lý do này, dẫu các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn luôn có tên ở những đợt tập trung nhưng họ chưa được sử dụng quá nhiều như chờ đợi từ người hâm mộ.

Cuộc cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam tới đây sẽ khốc liệt hơn

Tuy nhiên, bối cảnh sắp tới sẽ khác. Việc tham dự nhiều giải đấu trong thời gian ngắn đòi hỏi tuyển Việt Nam không chỉ mạnh ở đội hình chính mà còn phải có chiều sâu. Nếu tiếp tục phụ thuộc vào bộ khung cũ, rủi ro quá tải và sa sút phong độ là điều buộc BHL phải có tính toán.

HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn phải điều chỉnh, tấm vé khoác áo tuyển Việt Nam không mặc định lớn như trước mà mở rộng hơn dựa trên phong độ lẫn sự nỗ lực.

Suất lên tuyển Việt Nam... khốc liệt

Dù phải chờ LPBank V-League 2025/26 khép lại, danh sách dự ASEAN Cup mới được công bố. Nhưng ngay từ bây giờ, cuộc cạnh tranh suất ở tuyển Việt Nam đã rất… gắt.

Trước hết là sự vươn lên mạnh mẽ của lứa trẻ. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Ngọc Mỹ, Trung Kiên hay Nhật Minh… đang trưởng thành nhanh chóng, thậm chí trở thành trụ cột ở CLB. Phong độ cao giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tạo áp lực trực tiếp tới các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Khi HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn chất lượng hơn

Bên cạnh đó, các cầu thủ nhập tịch như Tài Lộc (Geovane) hay Phi Long (Gustavo) cũng là những sự bổ sung thêm chất lượng. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch không chỉ khiến cuộc cạnh tranh thêm khốc liệt hơn mà còn đa dạng hơn về phương án chiến thuật.

Trong khi đó, các cựu binh vẫn duy trì giá trị nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh. Điều này tạo nên thế cạnh tranh ba chiều: kinh nghiệm – sức trẻ – nhân tố mới ở tuyển Việt Nam sắp tới.

Tất cả những điều nói trên khiến suất lên tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thậm chí, những cái tên vốn được mặc định, thậm chí không thể thay thế như Xuân Son, Hoàng Đức, Quang Hải… cũng sẽ đứng trước nguy cơ phải ngồi dự bị.

Và cũng vì sự khốc liệt ấy, tính cạnh tranh được đẩy lên cao nhất, tuyển Việt Nam mới có thể chọn ra những cái tên xứng đáng nhất cho những mục tiêu lớn phía trước.