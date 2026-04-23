Sau trận thắng U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland một mặt dành những lời khen ngợi tới U17 Việt Nam, nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo với các học trò trước trận chung kết, khi U17 Malaysia đã khác so với vòng bảng.

"U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Malaysia bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng.

Sự cảnh giác, thận trọng của HLV Cristiano Roland là không thừa, bởi sau trận thua U17 Việt Nam 0-4 ở vòng bảng, U17 Malaysia hoàn toàn lột xác. Trước U17 Lào gây bất ngờ lớn khi đánh bại Thái Lan, U17 Malaysia vẫn có chiến thắng dễ dàng 3-0 ở bán kết. Đây chính là lời tuyên chiến đầy sức nặng của "Bầy hổ trẻ".

Trên thực tế, không chỉ ở giải Đông Nam Á 2026 đang diễn ra, U17 Việt Nam cũng từng thắng U17 Malaysia 4-0 tại vòng loại U17 châu Á 2026 cách đây chưa lâu. Hai chiến thắng với 8 bàn thắng và không để thủng lưới cho thấy rõ sự vượt trội của U17 Việt Nam với đối thủ cùng khu vực.

Tuy nhiên, tính chất của trận chung kết sắp tới hoàn toàn khác, và U17 Malaysia cũng rút ra được nhiều bài học sau 2 thất bại liên tiếp trước U17 Việt Nam. Việc U17 Malaysia làm tất cả đòi nợ U17 Việt Nam buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 24/4.

