Tối 22/4, trên sân Gelora Delta, ở Sidoarjo (Indonesia), bất chấp việc trọng tài Yusuke Ohashi “bẻ còi” sau tình huống VAR tranh cãi, U17 Việt Nam vẫn ngược dòng đánh bại U17 Australia trong trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam có trận đấu rất hay.

Chiến thắng của thầy trò HLV Cristiano Roland nhận được lời khen từ báo CNN Indonesia.

“Luke Becvinovski đưa U17 Australia vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 10 sau pha xử lý khéo léo”, CNN Indonesia viết.

Bài báo nhấn mạnh: “Sau khi bị dẫn bàn, U17 Việt Nam lập tức dâng cao đội hình và gia tăng sức ép. Thế trận thay đổi so với 10 phút đầu, khi U17 Australia là đội chiếm ưu thế. Các cầu thủ trẻ Việt Nam liên tục áp sát vòng cấm Australia, trong khi đối thủ chủ yếu chơi phản công.

Phút 25, Becvinovski tiếp tục đe dọa khung thành Việt Nam bằng một pha phản công nguy hiểm. Phút 38, một pha phản công của Việt Nam khiến Oliver Jansen O’Carrol phạm lỗi với Lê Sỹ Bách trong vòng cấm.

Trọng tài ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền và rút thẻ vàng với O’Carrol. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Yusuke đã hủy quyết định và xóa thẻ vàng”.

Đây là tình huống rất nhạy cảm, sẽ còn gây nhiều tranh cãi khi góc nhìn VAR không nhiều, đồng thời O’Carrol không chạm bóng trong tình huống truy cản Sỹ Bách.

U17 Việt Nam hướng đến chức vô địch U17 Đông Nam Á lần thứ 4.

Báo CNN Indonesia tiếp: “Phút 43, thủ môn Lachlan Allen có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm nguy hiểm của Nguyễn Lực. U17 Việt Nam được hưởng phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp 1 sau khi Marcus Savic phạm lỗi với Trương Đại Nam.

Cú sút của Đại Nam đưa bóng dội cột dọc, nhưng Nguyễn Mạnh Cường đã kịp băng vào đánh đầu bồi, gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút chưa thể tận dụng tốt, trong khi Australia vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công.

Phút 60, Nguyễn Lực ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau khi dứt điểm thành công từ tình huống dàn xếp cố định. U17 Australia chỉ còn chơi với 10 người trong thời gian bù giờ khi Marcus Savic nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm. U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và tiến vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Malaysia vào ngày 24/4”.

Như vậy, U17 Việt Nam biến U17 Australia thành cựu vương. Thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước cơ hội lớn để lập kỷ lục mới ở bóng đá trẻ Đông Nam Á, với lần thứ 4 vô địch.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn