Trên sân Gelora Delta tại Indonesia tối 22/4, U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi quật ngã đương kim vô địch U17 Australia 2-1, đoạt vé vào chung kết, gặp lại U17 Malaysia.

Với nhiều người, cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của U17 Việt Nam được xem là địa chấn, nhưng thực tế đoàn quân của HLV Cristiano Roland có một trận đấu sòng phẳng và thắng bằng thực lực của mình chứ không phải may mắn.

Dù bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề mất bình tĩnh, mà ngược lại thi đấu kiên cường, khai thác được điểm yếu của đối thủ và trên hết là cách vận hành lối chơi hiệu quả, tận dụng cơ hội để ghi bàn quyết định, giành chiến thắng đầy xứng đáng.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐKVĐ U17 Australia. Ảnh: VFF

Với một đội bóng ở lứa tuổi còn rất trẻ, màn thể hiện của U17 Việt Nam gây ấn tượng bởi sự chững chạc, chơi rất có đường nét. Việc thầy trò HLV Cristiano Roland vào chung kết là thành quả của khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ ở giải đấu lần này mà kéo dài trong suốt 2 năm qua.

Còn nhớ, trong buổi họp báo trước giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là VCK U17 châu Á diễn ra vào tháng 5. Đây chính là giải đấu mà các chàng trai Việt Nam đặt nhiệm vụ trọng tâm, làm tất cả giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2026.

Giấc mơ World Cup của U17 Việt Nam đang có cơ sở. Hay nói cách khác, thầy trò HLV Cristiano Roland có màn chạy đà tốt tại giải Đông Nam Á, từ đó "làm nóng" cho sân chơi lớn hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn ở tầm châu lục. Dĩ nhiên, trước mắt Sỹ Bách và các đồng đội cần tập trung cao nhất cho trận chung kết với Malaysia, vào ngày 24/4.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khoảng 2 năm qua, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đạt được thành tích rất đáng nể: Bất bại 15 trận (thắng 9, hòa 6, ghi 52 bàn, thủng lưới 5 bàn).

Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của bóng đá Việt Nam làm được, kể cả đội U22/23 dưới thời HLV Park Hang Seo hay Kim Sang Sik hiện tại. Những kết quả tuyệt vời này cũng là sự khẳng định hướng đi đúng, sự đầu tư nghiêm túc từ VFF tới các CLB, địa phương.

Tại VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam dù không vào tứ kết, nhưng cầm hòa được những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là Australia, UAE và Nhật Bản. Ba trận hòa này mang tới niềm tin rất lớn với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam dự World Cup 2026? Ảnh: S.N

VCK châu Á năm nay, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Dù gặp những đối thủ mạnh, nhưng bóng đá trẻ thường khó lường, và quan trọng là U17 Việt Nam trưởng thành hơn nhiều so với giải đấu năm ngoái.

Điều đặc biệt, với việc FIFA nâng số đội tham dự U17 World Cup 2026 lên 48 đội, mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam. Nếu vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.

U17 Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, nhưng từ sân chơi khu vực tới World Cup chắc chắn là hành trình đầy gian nan, thử thách. HLV Cristiano Roland là người biết rõ điều đó hơn ai hết, và chiến lược gia người Brazil vẫn luôn nói với các cầu thủ trẻ hãy cứ ước mơ, cứ tận hưởng từng trận đấu, biết đâu tấm vé dự World Cup có thể trở thành hiện thực ở VCK U17 châu Á 2026 sắp tới?

