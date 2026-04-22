“Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. U17 Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý”, HLV Cristiano Roland phát biểu sau trận thắng U17 Australia 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

HLV Cristiano Roland hài lòng về màn thể hiện của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo nhà cầm quân người Brazil, yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng chính là sự kiên nhẫn và tinh thần thi đấu bền bỉ, ông nói: “Chúng tôi giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia.

Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì U17 Việt Nam thể hiện”.

U17 Việt Nam xứng đáng vào chung kết. Ảnh: VFF

Vào chung kết, U17 Việt Nam gặp lại U17 Malaysia. Ở vòng bảng, Nguyễn Lực và các đồng đội thắng đối thủ 4-0. Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Cristiano Roland cho biết: "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 24/4.

