Sau chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026, một đoạn video hậu trường thú vị đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, mang lại nhiều tiếng cười cho người hâm mộ.

Clip được trợ lý ngôn ngữ Anh Phương chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc HLV Cristiano Roland “bày binh bố trận” theo cách không giống ai trước giờ bóng lăn.

Thay vì điền tên các cầu thủ, chiến lược gia người Brazil lại sắp xếp đội hình với những cái tên quen thuộc trong ban huấn luyện. Cách làm đầy hài hước này khiến toàn đội bật cười, tạo bầu không khí thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Chính tinh thần hưng phấn ấy được xem là một trong những yếu tố giúp U17 Việt Nam thi đấu tự tin. Dù bị dẫn trước, các học trò của HLV Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh để lội ngược dòng thành công nhờ các bàn thắng của Mạnh Cường và Nguyễn Lực.

Niềm vui vỡ oà của U17 Việt Nam sau chiến thắng cảm xúc trước U17 Australia - Ảnh: VFF

Đoạn clip không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy sự gần gũi, tâm lý trong cách làm việc của HLV Roland, góp phần tạo nên tập thể đoàn kết và đầy năng lượng của U17 Việt Nam.

Vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam tái đấu U17 Malaysia - đối thủ mà thầy trò HLV Roland có được hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 4-0.

