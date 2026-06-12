Cuộc đối đầu PVF-CAND vs Bắc Ninh FC có tính chất "sinh tử". Đội giành chiến thắng trong trận play-off này giành suất tham dự V-League 2026/27. Với tính chất căng thẳng của trận đấu, VPF mời trọng tài ngoại bắt chính và điều hành phòng VAR.

Xét về mặt lực lượng, PVF-CAND được đánh giá cao hơn so với Bắc Ninh. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại vừa trải qua một mùa giải ở sân chơi V-League - môi trường được đánh giá cao hơn rất nhiều so với giải hạng Nhất.

Theo điều lệ, PVF-CAND chỉ được sử dụng một ngoại binh ở trận play-off. Tuy nhiên, họ lại có trong đội hình chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Trong khi đó, Bắc Ninh ra sân với đội hình với tiền đạo Bruno Cunha.

Trận play-off luôn rất căng thẳng.

Trước trận đấu, trung vệ Lý Đức của PVF-CAND cho biết, Bruno Cunha là tiền đạo chủ lực của Bắc Ninh. Cầu thủ này rất nguy hiểm, chơi bóng bổng rất tốt. Tuy nhiên, PVF-CAND có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng.

Có một điều đáng chú ý là PVF-CAND chưa từng thắng trong các trận play-off (năm 2019 và 2023/24), tuy nhiên khi đó họ là đội chơi ở giải hạng Nhất. Trong nhiều năm qua, các CLB V-League thường áp đảo các đội hạng Nhất ở trận play-off. Mùa gần nhất, SHB Đà Nẵng đánh bại Bình Phước (hiện đổi tên thành Đồng Nai) để trụ hạng.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh FC cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm thi đấu như Hải Huy, Đức Chinh, Tuấn Linh, Mai Xuân Quyết, Phạm Văn Thành hay Ngân Văn Đại… Trước trận play-off, đội bóng có sự hậu thuẫn chuyên môn từ cố vấn Park Hang Seo được treo thưởng lớn, giúp các cầu thủ lên tinh thần rất cao.