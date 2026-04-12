Sau 17 vòng đấu, PVF-CAND đang đứng "đội sổ" BXH với 12 điểm. Nếu không giành điểm trong những trận đấu tới, tân binh LPBank V-League có nguy cơ phải xuống hạng.

Tuy nhiên, PVF-CAND nhiều khả năng chưa thể cải thiện được tình hình bởi ngay ở vòng này, họ chạm trán đối thủ rất mạnh đang dẫn đầu BXH là CAHN. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng rất khó để Thanh Nhàn cùng các đồng đội tạo nên bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh ngoại binh Edid Mahmoud đang gặp chấn thương.

CAHN là thử thách rất lớn với PVF-CAND.

Trong khi PVF-CAND gặp vô vàn khó khăn, thì CAHN đang từng bước tiến gần hơn tới chức vô địch mùa này. Đội bóng của HLV Mano Polking vừa thắng đậm SHB Đà Nẵng 5-1 ở vòng trước. Với chiến thắng này, CAHN có 44 điểm, tạm hơn Thể Công Viettel 6 điểm nhưng thi đấu kém 1 trận.

Cơ hội vô địch của CAHN càng trở nên "sáng" khi Đình Bắc ghi bàn sau 500 ngày "tịt ngòi". Cú đúp của tiền đạo U23 Việt Nam vào lưới SHB Đà Nẵng giúp anh giải tỏa được tâm lý, và điều quan trọng là cùng CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch V-League.

Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, đội bóng ngành công an dường như không có đối thủ ở phần còn lại của giải đấu. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là CAHN được phép chủ quan, bởi V-League thường diễn ra khó lường ở giai đoạn nước rút.

Ở hai trận đấu khác, Ninh Bình đặt mục tiêu 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Becamex TP.HCM, trong khi Hà Nội FC được dự đoán có chiến thắng khi gặp Hà Tĩnh ở Hàng Đẫy.