Sau trận thua 2-3 đáng tiếc trước Indonesia ở bán kết, tuyển futsal Việt Nam tranh HCĐ với Australia tại giải futsal Đông Nam Á 2026. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Diego Giustozzi chắc chắn làm hết sức giành chiến thắng, có danh hiệu chia tay giải đấu.

Ở bán kết, tuyển futsal Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Trước một Indonesia ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, sự mất tập trung của đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã phải trả giá.

Tuyển futsal Việt Nam quyết giành HCĐ.

Đây chính là điều mà chiến lược gia người Argentina yêu cầu các học trò phải làm tốt nhất trong cuộc chạm trán với Australia. Dĩ nhiên, với mục tiêu giành chiến thắng, tuyển futsal Việt Nam cũng tập trung cho mặt trận tấn công.

Trước trận tranh HCĐ, HLV Diego Giustozzi và các học trò nghiên cứu kỹ về đối thủ. Australia là đội bóng không chỉ có lợi thế về thể hình, mà còn giàu thể lực và đặc biệt là chơi pressing tầm cao, được thể hiện rất rõ ở trận gặp Thái Lan tại bán kết (thua 3-4). Việc Australia có thể gây sức ép ngay trên sân đối phương có thể khiến các cầu thủ của Việt Nam mắc sai lầm.

Tuyển futsal Việt Nam nhỉnh hơn ở kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong khi đối thủ có ưu thế về lối chơi sức mạnh. Cơ hội ở trận đấu được đánh giá 50-50, và đội nào mắc ít sai lầm hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn, sẽ giành chiến thắng.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Australia lăn bóng vào lúc 17h ngày 12/4, trong khi trận chung kết giữa Indonesia vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h.