Thể Công Viettel có sự khởi đầu tốt với 4 điểm sau trận hòa CAHN 1-1 ở ngày khai màn, tiếp đó thắng đậm CA TP.HCM 3-0. Điểm chung của hai trận đấu này là sự hòa nhập rất nhanh của các tân binh, đặc biệt là ngoại binh, giúp đoàn quân của HLV Popov có một diện mạo mới so với những mùa giải trước.

Sau nhiều năm, Thể Công Viettel đang trình diễn lối chơi vừa kỷ luật, vừa tấn công cống hiến. Đội bóng áo lính cho thấy quyết tâm rất cao đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Thể Công Viettel hướng tới chiến thắng tiếp theo. Ảnh: S.N

Vòng này, Thể Công Viettel tiếp đón Becamex TP.HCM - đội bóng được đánh giá là vừa sức. Ngoài lợi thế sân nhà, Thầy trò HLV Popov sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, lối chơi cũng rất rõ nét, hiệu quả.

Trước đối thủ yếu hơn, không bất ngờ khi đội bóng áo lính chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có sự cân bằng ở cả 3 tuyến cùng sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

Với sự chuẩn bị kỹ và đang đạt phong độ cao, Thể Công Viettel tự tin hướng tới 3 điểm trước khi V-League tạm nghỉ trong khoảng 3 tuần để nhường sân chơi cho U23 Việt Nam và đợt tập trung của ĐTQG Việt Nam.

Trận Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM lăn bóng vào lúc 19h15 ngày 30/8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.