Nhìn từ giải U23 Đông Nam Á

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là một kết quả đáng khích lệ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào màn trình diễn, những vấn đề tồn tại vẫn hiện rõ và khiến người hâm mộ, giới chuyên môn chưa thể hoàn toàn yên tâm đối với U23 Việt Nam.

Điểm yếu lớn nhất là khâu dứt điểm, thống kê cho thấy tỷ lệ sút trúng đích của U23 Việt Nam chỉ khoảng 32%, quá thấp so với số cơ hội tạo ra. Ngay cả trong những trận áp đảo như trước Lào hay Campuchia, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn phung phí hàng loạt tình huống, buộc phải chờ tới các pha bóng cố định để khai thông bế tắc.

U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á xứng đáng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề.

Thực tế, 7/8 bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ những pha phạt góc, đá phạt hoặc bóng bổng. Lối chơi thiếu đa dạng, phụ thuộc nhiều vào thể hình và khả năng không chiến, cho thấy hàng công vẫn chưa đạt sự kết dính cần thiết.

Hàng thủ cũng bộc lộ sự thiếu tập trung trong vài khoảnh khắc. Hai bàn thua ở giải đều xuất phát từ những tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân.

Dù chung cuộc vẫn giữ được sự chắc chắn, song đây là lời cảnh báo rằng đội bóng áo đỏ chưa thật sự “kín kẽ” khi gặp đối thủ có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Nói cách khác, chức vô địch Đông Nam Á giúp U23 Việt Nam khẳng định vị thế khu vực, nhưng chưa đủ để trấn an người hâm mộ về khả năng tiến xa hơn.

Hy vọng gì tại vòng loại U23 châu Á

Bước vào vòng loại U23 châu Á sắp tới, lực lượng U23 Việt Nam gần như giữ nguyên, chỉ bổ sung duy nhất tiền vệ Trần Thành Trung. Sự tăng cường này rõ ràng không thể tạo ra thay đổi mang tính đột phá ngay lập tức.

Chắc chắn những vấn đề ở giải Đông Nam Á từ dứt điểm thiếu sắc bén đến lối chơi còn đơn điệu, sẽ khó được giải quyết trong thời gian ngắn với chỉ vài ngày hội quân.

Hy vọng HLV Kim Sang Sik sẽ giải quyết được cho U23 Việt Nam, nhằm hoàn thành mọi mục tiêu đề ra

Tuy vậy, vẫn có lý do để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thứ nhất, các cầu thủ vừa trải qua một giải đấu chính thức, được thi đấu trong áp lực và tìm ra nhiều bài học thực tiễn. Sự cọ xát ấy có thể giúp họ hiểu nhau hơn, cải thiện tiếng nói chung trong phối hợp.

Thứ hai, HLV Kim Sang Sik đã có thêm dữ liệu để tinh chỉnh nhân sự, chọn ra đội hình phù hợp và tìm giải pháp để đa dạng hóa lối chơi.

Cuối cùng, yếu tố tinh thần là niềm tin sau chức vô địch có thể trở thành động lực quan trọng cho một hành trình lớn hơn.

Vòng loại U23 châu Á sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với giải khu vực, nhưng nếu biết biến những hạn chế thành bài học, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể trình diễn một bộ mặt mới thật sự khác – mạnh mẽ, hiệu quả và hoàn hảo hơn.