Trong trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Thanh Hóa tại vòng 3 V-League, ở phút 54, Doãn Ngọc Tân va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía đội chủ nhà. Tiền vệ CLB Thanh Hóa đổ gục xuống sân đau đớn, sau đó rời sân.

Doãn Ngọc Tân được đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Các bác sĩ thông báo cầu thủ CLB Thanh Hóa bị gãy 3 xương sườn, tràn dịch phổi và cần phẫu thuật, dự kiến phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Doãn Ngọc Tân phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Hà Tĩnh FC

Việc mất Ngọc Tân là một tổn thất lớn với Thanh Hóa, trong bối cảnh đội bóng này không thể sử dụng ngoại binh Ribamar vì rách cơ, trong khi Mamadou Mbodj không có phong độ tốt.

Doãn Ngọc Tân chấn thương cũng khiến anh lỡ hẹn với đợt tập trung tuyển Việt Nam. Trước đó, trong danh sách đội tuyển, HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tiền vệ đội bóng xứ Thanh sau một thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Hiện tại chưa rõ HLV người Hàn Quốc có gọi ai lên thay cho cầu thủ sinh năm 1994 hay không.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng. Trước đó anh bị gãy xương mác khi tập luyện cùng CLB Thanh Hóa, phải nghỉ hết mùa giải 2024/25.

Liên quan tới đợt tập trung tuyển Việt Nam, do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ cầm quân ở ĐTQG. Quang Hải và các đồng đội có 2 trận đấu tập với CLB CAHN (ngày 4/9) và CLB Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9).