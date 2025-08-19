Đánh bại Thái Lan 3-1, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ giải Đông Nam Á 2025. Đây là trận thắng thứ 2 của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước kình địch Thái Lan tại giải (thắng 1-0 ở vòng bảng).

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi giành thắng lợi rất thuyết phục trước Thái Lan, mang lại niềm vui, phấn khởi cho tất cả người dân Việt Nam.

Những trận trước Huỳnh Như mặc dù không ghi bàn, nhưng nhiều đường chuyền tôi đánh giá rất cao. Hôm nay Như trực tiếp ghi bàn, xin chúc mừng cô ấy".

Huỳnh Như có bàn thắng ý nghĩa. Ảnh: Đức Anh

"Sau giải đấu này, các cầu thủ trở về CLB để dự giải quốc gia, tôi đi tìm chọn những VĐV có năng lực bổ sung cho cho đội tuyển chuẩn bị tới SEA Games

Tôi tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ ở U20 nữ Việt Nam, giúp họ làm quen với đàn chị. Chúng tôi cũng sẽ gọi thêm những gương mặt mới”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ HCV SEA Games. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan nói: "Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với kết quả này. Đội của chúng tôi là một tập thể trẻ đang thử nghiệm nhiều điều mới, và qua trận đấu, họ học được rằng những sai lầm nhỏ có thể mang đến khác biệt lớn. Tôi tin rằng đội bóng vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới.

Chúng tôi lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất mang đến SEA Games. Đội luôn phải cải thiện liên tục và chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mục tiêu giành HCV".

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn