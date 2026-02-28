CAS trì hoãn, tuyển Việt Nam không bị động

Theo kế hoạch ban đầu, liên quan đến đơn kháng cáo của Malaysia trong vụ cáo buộc nhập tịch cầu thủ trái quy định, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự định đưa ra phán quyết rạng sáng ngày 27/2.

Tuy nhiên, CAS đã quyết định dời lại sang đầu tháng 3 với lý do cần thêm thời gian xem xét toàn diện hồ sơ và lập luận của các bên liên quan.

CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ Malaysia nhập tịch lậu

Việc CAS lùi thời điểm công bố phán quyết về đơn kháng cáo của Malaysia không phải là điều quá bất ngờ trong các thủ tục pháp lý quốc tế. Hiểu điều này, tuyển Việt Nam cũng không bị động trong việc chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp Malaysia vào cuối tháng 3 tới.

Thực tế, sau thất bại nặng nề ở trận lượt đi, bản thân HLV Kim Sang Sik lẫn VFF đã chuẩn bị cho một kịch bản lật ngược tỉ số thua 0-4 chứ không đợi đến khi Malaysia rơi vào vòng xoáy kiện tụng suốt nhiều tháng qua.

Bối rối khi tính 'chiêu'?

Dẫu không bị động, nhưng không thể phủ nhận rằng việc CAS trì hoãn phán quyết vẫn gây ra những tác động nhất định tới kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik, đặc biệt trong giai đoạn thử nghiệm và sàng lọc lực lượng. Bởi lẽ, mọi kịch bản pháp lý đều kéo theo những hệ quả chuyên môn khác nhau, buộc BHL phải tính toán thận trọng hơn bình thường.

Nếu CAS bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt mà FIFA đã ban hành, nhiều khả năng AFC sẽ căn cứ vào đó để xử Malaysia thua 2 trận với tỉ số 0-3 trước Nepal và tuyển Việt Nam theo quy định.

Dù vẫn chủ động trong quá trình chuẩn bị, nhưng rõ ràng tuyển Việt Nam cũng bị xáo trộn đôi chút kế hoạch

Khi ấy, tuyển Việt Nam đương nhiên giành vé dự Asian Cup 2027, đồng thời giúp HLV Kim Sang Sik chủ động hơn trong việc triệu tập nhân sự, ưu tiên những cầu thủ mang tính kế thừa, hoặc mạnh dạn thử nghiệm các phương án mới cho chặng đường dài.

Ngược lại, khi phán quyết chưa được công bố, mọi kế hoạch đều phải đặt trong trạng thái “mở”. HLV Kim Sang Sik không thể hoàn toàn mạo hiểm với các thử nghiệm mới quá nhiều, bởi vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản Malaysia tiếp tục được sử dụng lực lượng nhập tịch hiện tại.

Chính sự lửng lơ này khiến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam trở nên phức tạp hơn về mặt chiến lược, mọi quyết định nhân sự lúc này đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào thế bất lợi nếu phán quyết cuối cùng đi theo hướng khác dự đoán.

Dù vậy, với tư cách nhà ĐKVĐ ASEAN Cup, cũng như đang sở hữu một lực lượng tương đối dồi dào, có chiều sâu từ cựu binh, nhóm cầu thủ nhập tịch tài năng đến những ngôi sao trẻ… tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu cao nhất trong cuộc tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới.