Phiên điều trần của bóng đá Malaysia tại trụ sở của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ở Thụy Sĩ đã kết thúc, nhưng FAM, 7 cầu thủ liên quan và người hâm mộ của 'Harimau Malaya' tiếp tục phải thấp thỏm chờ thêm.

CAS sẽ có phán quyết sơ bộ về đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan vụ nhập tịch lậu, vào tuần tới. Ảnh: New Straits Times

Theo người phát ngôn của CAS, bà Vanessa Tracey, phán quyết sơ bộ liên quan đến đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ Malaysia trong vụ bê bối giả hồ sơ giấy tờ bị FIFA phạt nặng, sẽ được tổ chức này đưa ra trong tuần tới.

Lý do là hội đồng CAS cần xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ và bằng chứng trước khi đưa ra quyết định.

Bảy cầu thủ có gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha - Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel – bị FIFA phạt mỗi người khoảng 65 triệu đồng và cấm tham gia m ọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm, vào tháng 9 năm ngoái, vì làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch để kịp đủ tư cách thi đấu cho tuyển Malaysia ở trận gặp Nepal (tháng 3/2025) và Việt Nam (tháng 6/2025).

LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng bị FIFA phạt nặng khoảng 11,5 tỷ đồng.

Sau khi án phạt được FIFA giữ nguyên, FAM và 7 cầu thủ đã kháng cáo lên CAS và vừa có phiên điều trần vào hôm qua (26/2).

Trong lúc người Malaysia phải căng thẳng chờ phán quyết của CAS thêm mấy ngày nữa, điều dư luận tò mò muốn biết là những gì đã diễn ra ở phiên điều trần?

CEO tuyển Malaysia cảm thấy lạc quan sau phiên điều trần kéo dài 12 tiếng đồng hồ tại trụ sở của CAS. Ảnh: Makan Bola

Giám đốc điều hành (CEO) của tuyển Malaysia, ông Rob Friend mô tả với New Straits Times rằng, phiên điều trần diễn ra “căng thẳng” – kéo dài 12 tiếng đồng hồ, nhưng cho tín hiệu “tích cực”, sau nhiều tháng chuẩn bị các thủ tục pháp lý.

“Đó là một tuần làm việc hiệu quả. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều về tình hình, nhưng phiên điều trần kéo dài 12 tiếng.

Phía FIFA có đội luật sư của họ, còn chúng tôi có đội ngũ pháp lý của mình, với FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) và các cầu thủ.

Xét theo những gì diễn ra và quan điểm của các bên, chúng tôi cảm thấy khá lạc quan”.

Sự lạc quan của sếp bự tuyển Malaysia có thể nằm ở khả năng 7 cầu thủ liên quan bê bối nhập tịch lậu, hi vọng được giảm thời gian án treo giò.

Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại điều được chuyên gia bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim, lưu ý rằng: “Nếu phán quyết của CAS là giảm nhẹ hình phạt, điều đó vẫn có nghĩa FAM và các cầu thủ vẫn phạm tội (làm giả giấy tờ)”.

Không chỉ vậy, vị này thậm chí còn cho rằng, có lẽ LĐBĐ châu Á (AFC) đã chuẩn bị sẵn án phạt xử thua Malaysia 0-3 ở các trận đấu từng thắng Nepal (2-0) và tuyển Việt Nam (4-0), tan mộng dự Asian Cup 2027,…