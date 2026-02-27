CAS hoãn đưa phán quyết

Bóng đá Malaysia đang trải qua những giờ phút căng thẳng nhất trong nhiều tháng, khi CAS xác nhận sẽ chưa công bố ngay phán quyết trong vụ kháng cáo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của ĐTQG.

Phiên điều trần đã kết thúc, các quan chức LĐBĐ Malaysia (FAM), truyền thông và người hâm mộ thức cả đêm chờ đợi, nhưng hội đồng trọng tài cần thêm thời gian để nghị án.

CAS lại khiến Malaysia chờ đợi. Ảnh: AFC

Theo thông tin từ người đại diện CAS, một “quyết định tác nghiệp” – tức phán quyết ngắn gọn chưa kèm lập luận chi tiết – dự kiến được đưa ra vào tuần tới.

Bản án đầy đủ bằng văn bản, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, sẽ được công bố sau đó và có thể đăng tải công khai nếu không bên nào yêu cầu bảo mật.

Sự chậm trễ này cho thấy tính chất nghiêm trọng của sự kiện, cũng như sự quan tâm đặc biệt từ rất nhiều phía.

Vụ việc bắt nguồn từ án phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, sau khi cơ quan này kết luận có hành vi làm giả giấy tờ trong quá trình xin xác nhận tư cách thi đấu quốc tế.

FIFA cho rằng FAM đã vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật, áp mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với liên đoàn, đồng thời treo giò các cầu thủ 12 tháng.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên án phạt vào tháng 11/2025. Sau đó, FAM đưa vụ việc lên CAS và được tạm đình chỉ lệnh cấm vào tháng 1/2026 chờ xét xử.

Đáng chú ý, FAM – hiện đang chạy đua đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý từ FIFA – không tìm cách bác bỏ hoàn toàn án phạt mà chủ yếu đề nghị giảm nhẹ thời hạn treo giò, nhằm sớm đưa các cầu thủ trở lại phục vụ đội tuyển.

Nỗi lo của bóng đá Malaysia

Sự chậm trễ trong việc công bố phán quyết khiến bầu không khí tại Malaysia càng thêm ngột ngạt.

Trên mạng xã hội khu vực, các cuộc tranh luận bùng nổ với đủ sắc thái: chỉ trích, hoài nghi, thậm chí châm biếm.

Có ý kiến cho rằng nếu các cáo buộc là đúng, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín quản trị của FAM.

Bóng đá Malaysia tiếp tục trải qua cảm giác lo âu. Ảnh: VFF

Một số khác lại mỉa mai khả năng “nhập tịch thần tốc”, phản ánh tâm lý mất niềm tin của một bộ phận người hâm mộ Đông Nam Á.

Các nhà phân tích nhận định, tác động của phán quyết không chỉ dừng ở câu chuyện nhân sự.

Nếu CAS giữ nguyên quan điểm của FIFA, hình ảnh minh bạch và chuẩn mực quản trị trong bóng đá khu vực sẽ bị đặt dưới kính hiển vi. Ngược lại, nếu án phạt được giảm, tuyển Malaysia có thể nhanh chóng tái thiết lực lượng cho các đợt tập trung quốc tế sắp tới.

Ở thời điểm hiện tại, điều chắc chắn duy nhất là sự chờ đợi. Người hâm mộ Malaysia vừa hy vọng vào một lối thoát pháp lý, vừa lo ngại về hệ quả lâu dài cho đội tuyển.

Khi có phán quyết chính thức, CAS không chỉ khép lại một vụ kiện kéo dài nhiều tháng, mà còn định hình quỹ đạo phát triển của Harimau Malaya trong giai đoạn then chốt phía trước – gồm giấc mơ Asian Cup 2027.