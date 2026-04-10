Trở về sân nhà sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng 17 LPBank V-League, Thể Công Viettel đặt quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa, ở trận đấu sớm nhất của vòng 18.

Trên BXH, Thể Công Viettel hiện đang đứng thứ 2, kém CAHN 9 điểm. Muốn đua vô địch, đội bóng áo lính phải thắng Thanh Hóa. Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội, nếu như họ thi đấu đúng sức.

Phải dùng từ "nếu" là bởi phong độ của Thể Công Viettel đang không thực sự ổn định. Ở vòng trước, việc chỉ giành được 1 điểm trước SLNA là kết quả gây thất vọng với đoàn quân của HLV Popov. Đánh mất 2 điểm rất quan trọng khiến Thể Công Viettel không chỉ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với CAHN, mà còn bị ảnh hưởng tới tâm lý.

Thể Công Viettel quyết giành chiến thắng.

Hòa SLNA, HLV Popov thậm chí còn cho biết ông không tham dự họp báo sau trận đến hết mùa giải, để phản ứng với các quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống không công nhận bàn thắng của tiền đạo Lucao.

Tuy nhiên, phía VPF khẳng định lời đề nghị của HLV Popov không phù hợp với quy định hiện hành. HLV trưởng bắt buộc phải tham dự họp báo sau mỗi trận đấu. Chỉ trong các trường hợp bất khả kháng và được xác nhận bởi VPF cùng VFF, CLB mới được phép cử người thay thế.

Gạt qua những vấn đề ngoài chuyên môn, Thể Công Viettel phải thể hiện được bản lĩnh để vượt qua những khó khăn. Ngoài lợi thế sân nhà, đây là trận mà HLV Popov quá hiểu về con người, lối chơi của Thanh Hóa - đội bóng mà ông từng có nhiều năm gắn bó.

Cơ hội đua vô địch vẫn còn với Thể Công Viettel, và hãy chờ xem đội bóng áo lính khẳng định sức mạnh, sự quyết tâm như thế nào trong cuộc tiếp đón đối thủ "vừa miếng" Thanh Hóa.