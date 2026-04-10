Với việc xếp nhì bảng A, tuyển futsal Việt Nam gặp thử thách lớn ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026, khi đối đầu với Indonesia. Đây là đội bóng mà HLV Diego Giustozzi đánh giá mạnh nhất khu vực ở thời điểm hiện tại, vì thế tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn.

“Indonesia thay đổi rất nhiều và họ thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”, HLV Diego Giustozzi nói.

Tuyển futsal Việt Nam quyết tạo nên bất ngờ.

Ở vòng bảng, Indonesia toàn thắng 3 trận, nhưng đều trước các đối thủ yếu. Thực tế, đẳng cấp của đội bóng xứ Vạn đảo đã được khẳng định ở những sân chơi lớn. Họ vô địch giải futsal Đông Nam Á 2024, giành HCV SEA Games 33 và đặc biệt là vị trí á quân VCK futsal châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm nay.

Rõ ràng tuyển futsal Indonesia mạnh hơn nhiều so với tuyển futsal Việt Nam. ĐKVĐ Indonesia là thách thức vô cùng lớn với đoàn quân của HLV Diego Giustozzi ở trận bán kết.

Muốn tạo nên bất ngờ, tuyển futsal Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, tuân thủ chiến thuật, tránh tối đa sai sót. Trước đối thủ có trình độ hàng đầu châu lục, HLV Diego Giustozzi nhiều khả năng yêu cầu các học trò đá với đội hình thấp, chơi phòng ngự phản công, cố gắng cầm hòa Indonesia trong thời gian thi đấu chính thức.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 17h ngày 10/4.