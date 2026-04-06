Ngày 6/4, tuyển futsal Việt Nam bước vào hành trình tại giải Đông Nam Á 2026 với trận ra quân gặp Myanmar. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng đoàn quân của HLV Diego Giustozzi có sự chuẩn bị tốt nhất, tự tin giành chiến thắng.

Trước giải đấu, tuyển futsal Việt Nam tập huấn tại Thái Lan từ ngày 30/3. Đội có hai trận đấu tập với các CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Về mặt nhân sự, HLV Diego Giustozzi chốt danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ, trong đó thủ môn Trần Văn Lương là cái tên duy nhất không góp mặt. Đáng chú ý, phần lớn các cầu thủ trong danh sách đều từng tham dự các giải đấu quốc tế, ngoại trừ Nguyễn Thạc Hiếu – gương mặt trẻ cho thấy nhiều tiềm năng và được trao cơ hội góp mặt trong đội hình cuối cùng.

Theo HLV Diego Giustozzi, tuyển futsal Việt Nam hiện sở hữu lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Đội bóng của chúng tôi còn trẻ, cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ. Bản thân tôi đang tập trung 100% cho mục tiêu tranh suất dự World Cup 2028”.

Với đẳng cấp của đội bóng từng 2 lần dự World Cup, tuyển futsal Việt Nam chỉ cần chơi đúng khả năng sẽ đánh bại Myanmar, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu khu vực.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 17h30 ngày 6/4 tại Thái Lan.