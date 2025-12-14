Kết thúc vòng bảng với vị trí đứng đầu, tuyển nữ Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 33. Trước mắt, thử thách với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là Indonesia ở bán kết. Đây là trận đấu mà Huỳnh Như và các đồng đội rất tự tin giành chiến thắng.

Tại SEA Games năm nay, Indonesia cho thấy sự tiến bộ, và việc đội bóng này vào tới bán kết là một kết quả xứng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Indonesia vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với tuyển nữ Việt Nam.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, Indonesia thúc thủ 0-7 trước các cô gái Việt Nam. Còn tại SEA Games 33, đội bóng xứ Vạn đảo thua 0-8 khi đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Với trình độ vượt trội, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ cần chơi đúng sức là giành chiến thắng, đoạt vé vào chung kết.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin thắng đậm Indonesia.

Dù gặp đối thủ dễ nhưng chắc chắn tuyển nữ Việt Nam không chủ quan. Ngoài mục tiêu chiến thắng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng cần phải giữ sức, tránh thẻ phạt nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng vẫn sử dụng đội hình mạnh nhằm có nhiều bàn thắng, sau đó tung vào sân cầu thủ dự bị hay trẻ. Về lối chơi, tuyển nữ Việt Nam đá tấn công phủ đầu đối thủ nhằm hướng tới một trận thắng đậm, tạo cú hích cho trận chung kết.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 16h ngày 14/12 tại Chonburi, Thái Lan.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến.

