U22 Philippines rất nguy hiểm

Thắng cả 2 trận cùng việc giữ sạch lưới đã đưa U22 Philippines từ vị thế “ẩn số” trở thành một trong những đội đáng gờm bậc nhất tại SEA Games 33.

Các cầu thủ trẻ của HLV Garrath James đang cho thấy sự tiến bộ và bản lĩnh hơn rất nhiều so với giải U23 Đông Nam Á khi thể hiện lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, không ngại tranh chấp.

U22 Philppines khác rất nhiều so với khi gặp Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á

U22 Philippines không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể mà vận hành dựa trên tập thể, cùng vũ khí là các pha không chiến và bóng hai được tổ chức khá đồng bộ.

Thêm vào đó, U22 Philippines cũng cho thấy sự linh hoạt trong xây dựng lối chơi. Khi cần sẵn sàng chơi phòng ngự phản công bằng những pha chuyển trạng thái rất nhanh. Hoặc gặp đội yếu hơn, họ sẵn sàng đẩy cao đội hình và tấn công biên liên tục. Sự đa dạng ấy khiến việc bắt bài U22 Philippines không phải điều đơn giản.

Đáng nói, U22 Philippines sở hữu những pha ném biên không khác gì đá phạt. Và 2/3 bàn thắng của đội bóng này đều tới từ thứ “vũ khí” này tại vòng bảng SEA Games 33.

U22 Việt Nam cần cẩn trọng

Với U22 Việt Nam, cuộc đối đầu sắp tới tại vòng bán kết SEA Games 33 chắc chắn không hề dễ dàng, kể cả từng giành chiến thắng trước chính U22 Philippines cũng ở vòng knock-out giải U23 Đông Nam Á.

Điều đầu tiên có thể thấy, khả năng chống bóng bổng và những tình huống cố định của U22 Việt Nam chưa cho thấy quá tốt. Bàn thua duy nhất tại vòng bảng SEA Games 33 (2-1 Lào), hay trước đó của đội đều xuất phát từ điểm yếu này.

Để giành vé đi tiếp, U22 Việt Nam cần cẩn trọng tối đa

Thứ hai, U22 Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm, sự sắc bén hơn ở các đường bóng cuối cùng. Có thời điểm các học trò HLV Kim Sang Sik cầm bóng nhiều nhưng không tạo đủ sức ép liên tục, hoặc bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng - điều có thể phải trả giá trước một đối thủ đang rất tự tin và chơi lên chân như Philippines.

Đáng nói hơn, U22 Philippines đã có tới 6 sự thay đổi so với cuộc so tài với các học trò của HLV Kim Sang Sik ở giải U23 Đông Nam Á, nên đây sẽ tiếp tục là ẩn số lớn dành cho U22 Việt Nam.

Dù vậy, với đội hình đồng đều, kinh nghiệm và nền tảng thể lực tốt, U22 Việt Nam vẫn “nằm ở cửa trên” so với U22 Philippines. Do vậy, tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 33 sẽ thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik, nếu như họ chơi tỉnh táo, khắc chế được những điểm mạnh từ đối thủ, cũng như khắc phục vấn đề của chính mình ở trận đấu diễn ra vào ngày 15/12 tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn