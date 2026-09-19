Cũ để chắc thắng

Không có cuộc cách mạng nào trong danh sách tuyển Việt Nam, 18/23 cầu thủ từng đăng quang ASEAN Cup tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin, trong khi chỉ có 2 cái tên mới hoàn toàn so với những lần tập trung trước là Adou Minh và Williams Minh Hoàng.

Sự lựa chọn của HLV Kim Sang Sik về cơ bản không có gì phải lăn tăn, nhất là khi những cầu thủ có tên đã, đang khẳng định tốt dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc hoặc ở CLB.

Tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với nhiều cái tên cũ

Cùng lúc tuyển Việt Nam chỉ có thời gian chuẩn bị rất ngắn trước trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9. Trong khi đó, V-League mới trải qua 2 vòng đấu, HLV Kim Sang Sik cũng không có nhiều cơ hội quan sát và thử nghiệm một nhóm cầu thủ hoàn toàn mới.

Với bộ khung ổn định và đã chứng minh được năng lực, đội hình mà HLV Kim Sang Sik lựa chọn, về lý thuyết hoàn toàn có thể chơi được tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ít nhất thì việc hoàn thành mục tiêu vào chung kết cũng có nhiều cơ sở hi vọng, kể cả khi các đối thủ cùng bảng đấu có Thái Lan, Philippines hay đội bóng lạ lẫm Pakistan.

Điều chờ đợi từ HLV Kim Sang Sik

Bộ khung cũ là cách để đảm bảo tính ổn định. Nhưng ổn định cũng đồng nghĩa với một câu hỏi khác: nếu vẫn là những con người ấy, tuyển Việt Nam liệu có thể khác ở đâu?

ASEAN Cup 2026 đã cho thấy dù bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng 'Những chiến binh sao vàng' không phải lúc nào cũng kiểm soát được trận đấu theo một cách thuyết phục nhất, trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Chính vì thế mọi hy vọng đang dồn cả vào HLV Kim Sang Sik

Do vậy, điều người hâm mộ chờ đợi và quan tâm chính là ở việc liệu rằng tuyển Việt Nam có tốt hơn, thuyết phục hơn trong một giải đấu mà các đội bóng mang đến lực lượng mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026.

Đòi hỏi như thế có phần hơi… tham lam, nhưng thực tế là cần thiết, khi tuyển Việt Nam coi như đã chạm ngưỡng về thành tích ở khu vực, một cuộc chuyển mình về chuyên môn rõ ràng đúng với lộ trình phát triển.

Tất nhiên, cũng rất khó cho HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh bóng đá hay các cầu thủ Việt Nam chưa quá quen với nhịp “sinh học FIFA Days”, cũng như có phần đang quá tải trong đôi tháng qua với lịch thi đấu đan xen giữa ĐTQG và CLB.

Nhưng bất luận thế nào, sau những chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn cần cho thấy những thay đổi cả lượng lẫn chất. Và để làm được điều này chẳng trông vào HLV Kim Sang Sik thì còn là ai nữa!