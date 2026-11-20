U17 Việt Nam quyết tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh U17 Bỉ trong trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026, lúc 20h ngày 20/11.

FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt. Tấm vé đến Qatar là thành quả xứng đáng của U17 Việt Nam sau hành trình thi đấu ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2026.

Ngay trong trận ra quân, U17 Việt Nam phải đối mặt với một thử thách cực lớn mang tên U17 Bỉ, á quân U17 châu Âu 2026. Đây là đội có nền tảng đào tạo trẻ chất lượng, thể hình tốt và nhiều cầu thủ có khả năng phát triển thành những ngôi sao trong tương lai.

U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: VFF

Những cái tên như Xander Dierckx, Jelle Driessen, Preben Blondeel hay Jelle Driessen được đánh giá cao trong đội hình U17 Bỉ. Đáng chú ý, đội bóng này cũng đang có phong độ rất tốt trước thềm World Cup, với những chiến thắng đậm trước Kosovo và Latvia.

Về phía U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland có trong tay tập thể thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, có sự gắn kết và hiểu rõ triết lý chiến thuật của ban huấn luyện.

Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam là tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật cá nhân, những đường chuyền có tính đột biến và sút phạt tốt. Bên cạnh đó, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách cùng các cầu thủ trên hàng công cũng được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt.

Nguyễn Lực và các đồng đội quyết tạo bất ngờ trước U17 Bỉ. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam không có ai là ngôi sao, mà chiến đấu bằng lối chơi, tinh thần tập thể. Trước đối thủ rất mạnh đến từ châu Âu, đoàn quân của HLV Roland tập trung cho mặt trận phòng ngự, nhưng cũng luôn sẵn sàng phản công nhanh để tạo nên bất ngờ.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Bỉ được đánh giá cao hơn U17 Việt Nam. Đại diện châu Âu có thể hình, thể lực và khả năng tổ chức tấn công tốt. Nhưng trong bóng đá trẻ không nói trước được điều gì, và hãy chờ xem đại diện duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á sẽ làm được "điều gì đó" trong trận ra quân World Cup 2026.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ diễn ra vào lúc 20h ngày 20/11 tại Doha, Qatar.