Với cục diện tại bảng C, U17 Việt Nam nếu có 3 điểm trước U17 UAE sẽ giành vé vào tứ kết VCK U17 châu Á, cùng suất dự World Cup, mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen.

Trường hợp các học U17 Việt Nam hòa U17 UAE, đội bóng áo đỏ cũng lấy vé đi tiếp, nếu ở trận còn lại U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đủ điều kiện đứng nhì bảng C. U17 Việt Nam còn cơ hội cạnh tranh suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất với điều kiện U17 Qatar (chủ nhà của FIFA U17 World Cup 2026) giành vé trực tiếp tại bảng B.

U17 Việt Nam thu được nhiều bài học sau trận thua U17 Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Cơ hội đi tiếp của Sỹ Bách và các đồng đội là không nhỏ và có quyền tự quyết. Vấn đề với các cầu thủ trẻ Việt Nam là thể hiện như nào, kết quả ra sao trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng.

Trước trận đấu, chắc chắn đoàn quân của HLV Cristiano Roland nghiên cứu kỹ về đối thủ. U17 UAE gây bất ngờ khi cầm hòa U17 Hàn Quốc 1-1, nhưng lại thua U17 Yemen 2-3, cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ.

Đội bóng Tây Á chỉ có một con đường duy nhất là buộc phải lấy 3 điểm trước U17 Việt Nam, đồng thời chờ U17 Hàn Quốc thắng U17 Yemen để giành vé đi tiếp. Điều này buộc U17 UAE phải dâng đội hình chơi tấn công. Đây là cơ hội để U17 Việt Nam chơi phòng ngự phản công sở trường.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland muốn giành chiến thắng phải rút ra được những bài học sau trận thua U17 Hàn Quốc. Hàng thủ U17 Việt Nam rõ ràng phải chơi tập trung hơn, đặc biệt ở thời điểm cuối trận, khi thể lực bị bào mòn.

Theo HLV Cristiano Roland, những sai lầm xuất hiện ở trận thua U17 Hàn Quốc là cơ hội để U17 Việt Nam hoàn thiện hơn. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh, bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

U17 Việt Nam làm tất cả giành vé dự World Cup. Ảnh: VFF

U17 UAE sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thường chơi bóng với cường độ cao, tận dụng sức mạnh trong các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy, U17 Việt Nam không đá theo kiểu gây áp lực với U17 UAE, thay vào đó là tiết kiệm sức lực và bung sức ở thời điểm cần thiết.

Dù chơi theo cách nào, U17 Việt Nam cũng cần thể hiện hết khả năng, quyết chiến cao độ. Tấm vé dự World Cup chỉ còn cách thầy trò HLV Cristiano Roland 90 phút nữa, và đây là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ trẻ Việt Nam thực hiện giấc mơ của mình.

Trận U17 Việt Nam vs U17 UAE diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5.

