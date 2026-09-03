U20 Việt Nam đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027 sau trận thua đậm U20 Triều Tiên 0-3. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi hiện tạm đứng cuối bảng C với 0 điểm, hiệu số (-3).

Với vị trí hiện tại, U20 Việt Nam không chỉ có nguy cơ lỡ hẹn với VCK U20 châu Á, mà còn nằm trong nhóm những đội có thành tích thấp nhất và có nguy cơ phải xuống nhóm B nếu không cải thiện kết quả ở hai trận còn lại.

Ở trận ra quân, dù được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gặp rất nhiều khó khăn trước U20 Triều Tiên.

Đối thủ mạnh là điều mà ai cũng thấy rõ, nhưng U20 Việt Nam cũng gặp những vấn đề của mình về khả năng tổ chức lối chơi, phòng ngự và khâu dứt điểm.

U20 Việt Nam ở tình thế rất khó khăn. Ảnh: Đoàn Ca

Không chỉ chịu áp lực về kết quả, U20 Việt Nam còn chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận mở màn. Tiền đạo Lê Phát phải trở lại CLB Ninh Bình để thi đấu tại V-League 2026/27, không thể tiếp tục đồng hành cùng U20 Việt Nam trong phần còn lại của vòng loại.

Lê Phát là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở U20 Việt Nam, từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam và góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026. Trước đó, anh cũng là thành viên đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Việc Lê Phát rời đội khiến HLV Yutaka Ikeuchi đau đầu tính toán cho hàng công U20 Việt Nam, trong bối cảnh phải thắng U20 Palestine để tìm cơ hội đi tiếp. Đối thủ của U20 Việt Nam sau trận thua ngày ra quân, cũng chắc chắn làm hết sức để có kết quả tốt ở lượt trận thứ 2 bảng C.

“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Trận U20 Việt Nam vs U20 Palestine lăn bóng vào lúc 19h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

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