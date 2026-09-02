Chỉ còn ít ngày trước trận đấu chính thức đầu tiên trên đất Thái Lan, HLV Park Hang Seo đang cho thấy dấu ấn quen thuộc từng giúp ông thành công với bóng đá Việt Nam: kỷ luật, thể lực và yêu cầu rất cao trên sân tập.

Nhà cầm quân Hàn Quốc bắt đầu trực tiếp làm việc với Kanchanaburi Power từ tháng 7, chuẩn bị cho Thai League 2 mùa 2026/27.

HLV Park Hang Seo yêu cầu gắt với đội bóng mới. Ảnh: KPFC

Mục tiêu được ông và CLB xác định rõ ràng: đưa đội bóng trở lại Thai League 1 chỉ sau một mùa giải.

Để làm được điều đó, thầy Park bắt đầu từ việc thiết lập lại kỷ luật. “Tôi nghĩ nếu cầu thủ nào không thể theo kịp việc tập luyện thì sẽ rất khó để chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau”, ông đưa ra thông điệp cứng rắn.

Theo truyền thông Thái Lan, những buổi tập của Kanchanaburi dưới thời Park Hang Seo có cường độ rất cao. Dù đã 68 tuổi, cựu HLV tuyển Việt Nam vẫn trực tiếp theo sát cầu thủ, liên tục hô lớn và thúc giục học trò duy trì cường độ.

Tiền vệ Chayapipat Supunpasuch - thành viên U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam của chính thầy Park ở chung kết SEA Games 2021 - mô tả đây là một trong những giai đoạn tiền mùa giải nặng nhất mà anh từng trải qua.

Nhưng kỷ luật của thầy Park không chỉ nằm ở khối lượng vận động. Ông đặt ra những quy định cụ thể về giờ giấc, việc vắng tập và hành vi của cầu thủ.

Đội cũng lập một quỹ chung và chính ông bỏ 1.000 USD tiền túi làm khoản đóng góp ban đầu.

Tất cả phục vụ một mục tiêu: tạo ra một tập thể có trách nhiệm và vận hành theo cùng một tiêu chuẩn.

Đó cũng là điều từng trở thành đặc trưng trong hơn 5 năm ông làm việc tại Việt Nam. Thể lực, khả năng duy trì cường độ và kỷ luật chiến thuật là những nền tảng quan trọng trong cách xây dựng đội bóng của ông.

Kanchanaburi sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới vào cuối tuần này. Ảnh: KPFC

Đây có thể là bài kiểm tra đáng chú ý khi ông bước vào môi trường bóng đá Thái Lan. Cầu thủ Thái nổi tiếng với kỹ thuật và sự tự do trong cách chơi, trong khi thầy Park thường đề cao tính tổ chức và kỷ luật thép.

Park Hang Seo không có ý định thỏa hiệp với sự khác biệt đó.

Ông thừa nhận Kanchanaburi hiện vẫn chưa đạt trạng thái hoàn thiện 100%, nhưng cho rằng HLV trưởng không bao giờ được phép hoàn toàn hài lòng với đội bóng.

Từng buổi tập vẫn được sử dụng để chỉnh sửa từ vị trí, di chuyển, phản ứng sau khi mất bóng đến khả năng phối hợp tập thể.

Bài kiểm tra đầu tiên sẽ đến vào 19h ngày 6/9, khi Kanchanaburi Power làm khách của PT Satun ở vòng khai mạc Thai League 2.