Ngay sau trận đấu với U20 Triều Tiên ngày ra quân vòng loại U20 châu Á 2027, Nguyễn Lê Phát rời đội U20 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2007 trở về CLB Ninh Bình chuẩn bị cho vòng 1 V-League 2026/27.

Lê Phát là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở U20 Việt Nam, từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam và góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026. Trước đó, anh cũng là thành viên đội U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Lê Phát rời đội U20 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Ca

Việc mất Lê Phát là một tổn thất lớn với HLV Yutaka Ikeuchi trước hai trận gặp U20 Palestine và U20 Iran tại vòng bảng. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Tôi mong chỉ một người rời đội thôi. Chúng tôi cần điều chỉnh kế hoạch và quyết định đội hình xuất phát những trận đấu tới một cách cẩn trọng".

Thua U20 Triều Tiên 0-3 trận mở màn, U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Hai đối thủ còn lại của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đều được đánh giá không dễ chơi, đặc biệt là U20 Iran.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam lần lượt chạm trán U20 Palestine ngày 3/9 và U20 Iran ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Theo thể thức, 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.