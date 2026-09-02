Quan trọng

FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức, vì thế bản thân giải đấu đã mang một ý nghĩa nhất định với các đội tuyển Đông Nam Á.

Với tuyển Việt Nam, đây không chỉ là một sân chơi khu vực được khoác lên cái tên mới, mà còn là cơ hội để đội bóng của HLV Kim Sang Sik tiếp tục khẳng định vị thế sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Vì điều đó, nên giải đấu sắp tổ chức ở Indonesia chắc chắn được chiến lược gia người Hàn Quốc dành rất nhiều tâm huyết chuẩn bị cho tuyển Việt Nam một cách hoàn hảo nhất, nhằm hướng đến mục tiêu vào chung kết.

Sau chức vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu cao

Không chỉ nghiêm túc với giải đấu để khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ ASEAN Cup, tuyển Việt Nam cũng tận dụng FIFA ASEAN Cup hòng cải thiện điểm số trên BXH FIFA.

Vô địch một giải đấu lần đầu được tổ chức và có số tiền thưởng rất lớn cũng là một lý do cho HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam coi trọng và dành sự ưu tiên rất cao đối với FIFA ASEAN Cup.

Nhưng không phải là tất cả

Dù coi trọng giải đấu sắp diễn ra tại Indonesia, nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik cũng dùng FIFA ASEAN Cup như một kỳ kiểm tra quan trọng đối với tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2027.

Một bài test đủ nghiêm túc để các nhà vô địch Đông Nam Á nhìn thấy mình đang ở đâu, còn thiếu gì và có thể tiến thêm bao xa trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu lục.

Nhưng với HLV Kim Sang Sik, thành tích sẽ không quan trọng bằng việc tuyển Việt Nam có khác biệt hơn, nhằm hướng đến Asian Cup 2027 hay không

Sau chức vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không còn quá nhiều điều để chứng minh ở cấp độ khu vực. Điều HLV Kim Sang Sik cần lúc này không chỉ là thêm một chiếc cúp, mà là tìm ra cách nâng chất lượng chơi bóng lên một nấc mới.

Chính vì vậy, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành cơ hội rất tốt cho ông Kim Sang Sik đánh giá lại sức mạnh của đội nhà từ chất lượng về nhân sự, khả năng vận hành - điều vốn không dễ nhận ra khi tuyển Việt Nam luôn được đánh giá cửa trên trong nhiều trận đấu suốt 2 năm qua.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng cần tận dụng giải đấu để thử nghiệm, có tính toán về mọi mặt nhằm giúp tuyển Việt Nam có thêm phương án cho những trận đấu ở cấp độ cao hơn ở Asian Cup, vòng loại World Cup…

Nói một cách đơn giản nhất, FIFA ASEAN Cup là nơi để HLV Kim Sang Sik ra soát lại tất cả nhằm đánh giá được sức mạnh thực sự của đội nhà trước khi đặt ra các mục tiêu cụ thể, quan trọng hơn trong thời gian tới và gần nhất là VCK Asian Cup 2027.