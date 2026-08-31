U20 Việt Nam thúc thủ 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: "Trong hiệp 1, U20 Việt Nam thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chúng tôi chơi thiên về phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công, và dù không ghi được bàn thắng, tôi tin rằng toàn đội duy trì được cấu trúc phòng ngự vững chắc.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, như mọi người đã thấy, chúng tôi lại để thủng lưới liên tiếp. Tôi nghĩ điều này bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm của đội. Khi hiệp hai bắt đầu, tư duy phòng ngự của U20 Việt Nam dường như có phần lung lay. Việc để thua hai bàn nhanh chóng khiến đội hoảng loạn và dâng cao tấn công quá mức, làm mất đi sự cân bằng trong lối chơi.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận U20 Việt Nam thua xứng đáng. Ảnh:VFF

Tôi tin rằng cách nhập cuộc ở hiệp hai, cộng với sự thiếu kinh nghiệm đó, chính là nguyên nhân cốt lõi. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nên chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội cũng cần đánh giá rõ ràng những gì đã làm tốt và chưa tốt trong trận hôm nay trước khi bước tiếp".

"Sau trận đấu này, tôi cần thảo luận về chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu với ban huấn luyện. Ngoài ra, có một cầu thủ, tôi tin là chỉ một người thôi, sẽ phải thay đổi cho trận tới do vướng lịch thi đấu tại V-League. Chúng tôi cần điều chỉnh kế hoạch và quyết định đội hình xuất phát một cách cẩn trọng.

U20 Việt Nam có sự khởi đầu không thuận lợi. Ảnh: Anh Đức

Tôi thực sự rất tiếc khi không thể mang lại kết quả tốt cho đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ đội bóng. Dù vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho hai trận đấu còn lại, với quyết tâm giành chiến thắng", chiến lược gia người Nhật Bản nói thêm.

"Sau khi bắt đầu hiệp một với tư duy phòng ngự vững vàng, sự tập trung đó giảm sút đôi chút. Thêm vào đó, xét về khía cạnh cá nhân, nhiều cầu thủ gần đây không được thi đấu thường xuyên ở CLB. Vì vậy, tôi cho rằng thể lực cũng là một yếu tố quan trọng.

Tôi thực sự rất tiếc khi chúng tôi không thể mang lại kết quả như mong đợi, bất chấp sự ủng hộ to lớn từ các CĐV. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cơ hội để bù đắp lại điều này trong trận đấu tiếp theo", HLV Yutaka Ikeuchi chốt lại.

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