VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Thơm (SN 1980, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 6/2019, bà Thơm mua căn hộ số 2, tầng 25, diện tích hơn 100m² thuộc dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Sunshine City (phường Phú Thượng) với giá hơn 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay trong tháng 6/2019, bị can đã mang chính căn hộ này thế chấp tại ngân hàng VPBank để vay hơn 3,6 tỷ đồng, dùng thanh toán cho chủ đầu tư. Đến tháng 6/2020, chủ đầu tư mới bàn giao căn hộ cho bà Thơm.

Ngoài ra, bà Thơm còn nợ vợ chồng ông Lê Duy C. (SN 1983, trú tại phường Cầu Giấy) và bà Vũ Thị H. (SN 1984) số tiền 720 triệu đồng. Ngày 27/8/2020, bà Thơm thỏa thuận chuyển nhượng lại căn hộ trên cho vợ chồng ông C. với giá 1,5 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, vợ chồng ông C. có trách nhiệm thanh toán khoản nợ ngân hàng VPBank thay cho bà Thơm.

Ảnh minh họa.

Thực hiện thỏa thuận trên, vợ chồng ông C. đã thanh toán cho bà Thơm 800 triệu đồng. Số tiền 700 triệu đồng còn lại, bà Thơm và vợ chồng ông C. khấu trừ khoản nợ cũ. Đến ngày 6/9/2020, bà Thơm bàn giao căn hộ trên cho vợ chồng ông C.

Theo cáo buộc, dù đã bán căn hộ kể trên cho vợ chồng ông C., nhưng ngày 9/9/2020, bà Thơm tiếp tục thỏa thuận bán căn hộ trên cho vợ chồng ông Nguyễn Anh Đ. (SN 1974, ở phường Khương Đình).

Bà Thơm nói với vợ chồng ông Đ. là đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư và trả trước 30% giá trị căn hộ (tương đương 1,5 tỷ đồng) cho chủ đầu tư, đang thế chấp căn hộ trên tại ngân hàng để vay hơn 3,6 tỷ đồng trả tiền mua nhà cho chủ đầu tư.

Theo lời bị can, do cần tiền mặt nên bà Thơm muốn bán căn hộ với giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi đồng ý mua căn hộ trên, vợ chồng ông Đ. và phía bà Thơm đã đến Văn phòng thừa phát lại lập vi bằng thể hiện việc vợ chồng ông Đ. đặt cọc 1,5 tỷ đồng để mua căn hộ trên vào ngày 9/9/2020.

Tiếp đó, vợ chồng ông Đ. chuyển khoản và đưa tiền mặt tổng cộng 1,5 tỷ đồng cho bị can Thơm. Toàn bộ số tiền nhận được, bà Thơm chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 21/9/2020, vợ chồng ông C. đến căn hộ trên thì gặp vợ chồng ông Đ. Qua trao đổi, hai bên mới ngã ngửa chuyện một căn hộ được bà Thơm bán cho hai người. Do không liên lạc được với bà Thơm, nên những người bị hại đã tố giác hành vi lừa đảo của bị can.

Tại CQĐT, bà Thơm khai nhận việc giao dịch mua bán căn hộ với vợ chồng ông C., ông Đ. Bà Thơm khai do làm ăn thua lỗ nên đã phải bán căn hộ trên nhưng không báo lại cho ngân hàng biết. Đến nay, vợ chồng ông C., ông Đ. không yêu cầu bà Thơm trả lại số tiền bị chiếm đoạt và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can khi vụ án được ra xét xử.

Cáo buộc cho rằng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ xác định chồng bà Thơm bàn bạc với vợ để chiếm đoạt tiền của người bị hại. Do vậy, CQĐT không đề cập xử lý chồng bị can là có căn cứ.

Trước đó, bị can Thơm từng phải nhận án 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hiện bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cú trú.