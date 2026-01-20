Chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và đầy trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư không chỉ là yêu cầu trước mắt cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sứ mệnh lịch sử của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Chọn mặt gửi vàng” - một lời nhắc nhở bình dị của cha ông nhưng hàm chứa triết lý sâu xa về sự cẩn trọng, công tâm và tầm nhìn xa trong lựa chọn người gánh vác trọng trách quốc gia, chưa bao giờ mang ý nghĩa thời sự, cấp bách và hệ trọng như lúc này.

Lựa chọn lịch sử trong thời điểm mang tính lịch sử

Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức gay gắt, phức tạp, đan xen cả trong nước và quốc tế. Bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia đặt ra những bài toán lớn về năng lực lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Ở trong nước, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng ngày càng cao, đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị mà còn năng lực tổ chức thực thi mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, nhất là các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không đơn thuần là công việc nhân sự theo quy trình, mà là sự lựa chọn mang tính lịch sử, quyết định khả năng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045 - thời điểm tròn 100 năm thành lập nước.

Bản lĩnh chính trị và đạo đức liêm chính là tiêu chuẩn hàng đầu

Chỉ đạo của Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu: Những người được lựa chọn phải “hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương”. Đây không phải là những tiêu chí chung chung, hình thức, mà là thước đo cốt lõi của người cán bộ lãnh đạo cấp cao trong giai đoạn hiện nay.

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ở khả năng đứng vững trước mọi áp lực, cám dỗ; ở sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó là bản lĩnh của người đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân hay những tính toán ngắn hạn.

Đạo đức liêm chính và tinh thần nêu gương không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân, mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo dựng niềm tin trong Đảng và trong xã hội. Thực tiễn cho thấy, bất kỳ sự suy thoái nào về đạo đức, lối sống ở cán bộ cấp cao đều gây tổn hại lớn đến uy tín của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân và cản trở sự phát triển của đất nước.

“Chọn mặt gửi vàng” trước hết là chọn người trong sạch, liêm chính, để giữ vững “vàng” là niềm tin của nhân dân - tài sản quý giá nhất của Đảng cầm quyền.

Một yêu cầu đặc biệt quan trọng được Tổng Bí thư nhấn mạnh là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có “tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh”.

Thực tiễn phát triển cho thấy, nhiều chủ trương đúng, quyết sách đúng nhưng hiệu quả chưa cao, thậm chí bị ách tắc, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, bắt nguồn từ việc thiếu những người đủ tầm nhìn và năng lực tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh mới, đất nước không chỉ cần những nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, mà còn cần những người có khả năng chuyển hóa tư duy chiến lược thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể.

Tầm nhìn chiến lược không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là khả năng nhìn xa trông rộng, nhận diện đúng xu thế, lựa chọn đúng ưu tiên, quyết định đúng thời điểm. Năng lực mở khóa các điểm nghẽn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thể chế, về thực tiễn quản lý, về những “nút thắt” đang kìm hãm sự phát triển, từ đó đưa ra giải pháp khả thi, hiệu quả.

Đây chính là thước đo phân biệt giữa cán bộ “giữ ghế” với cán bộ “tạo ra thay đổi”; giữa người quản lý theo lối cũ với người lãnh đạo kiến tạo, phát triển và phục vụ.

Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân, thước đo bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Điểm nhấn rất mới, rất thực tiễn trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu cán bộ cấp cao phải “có năng lực tổ chức thực thi”: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu; đưa quyết sách “đi đến cùng” với kỷ luật công vụ cao.

Đây là sự chuyển mạnh từ tư duy “đúng chủ trương” sang tư duy “đúng kết quả”. Trong điều kiện hiện nay, không thể chấp nhận tình trạng quyết sách ban hành nhưng không rõ người chịu trách nhiệm, kế hoạch triển khai thiếu chỉ tiêu đo lường, kết quả thực hiện không được đánh giá bằng dữ liệu cụ thể.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

“Chọn mặt gửi vàng” vì thế là chọn những người làm được việc, dám chịu trách nhiệm cá nhân, có khả năng tổ chức bộ máy vận hành hiệu quả, kỷ cương, thông suốt. Đó cũng là cách thiết thực nhất để khắc phục bệnh hình thức, bệnh thành tích, bệnh né tránh trách nhiệm - những căn bệnh đã và đang làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc không chỉ là một tầm nhìn phát triển, mà như Tổng Bí thư khẳng định, đó là “khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”.

Lời thề danh dự ấy không thể được thực hiện bằng những lựa chọn dễ dãi, nể nang hay thỏa hiệp. Nó đòi hỏi sự công tâm, khách quan, nghiêm khắc và trách nhiệm cao nhất trong công tác cán bộ. Mỗi lá phiếu, mỗi quyết định giới thiệu, lựa chọn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đều gắn với trách nhiệm lịch sử, gắn với niềm tin và kỳ vọng của hàng trăm triệu người dân.

Nhân dân không đòi hỏi những lời hứa hoa mỹ, mà mong chờ những con người cụ thể, hành động cụ thể, kết quả cụ thể. Chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đề cao trách nhiệm giải trình - đó chính là cách thiết thực nhất để biến lời thề danh dự thành hiện thực sống động.

Lịch sử đã chứng minh: mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với những quyết định đúng đắn về con người. Ngược lại, những sai lầm trong công tác cán bộ luôn để lại hậu quả nặng nề, kéo dài và khó khắc phục.

Trong giai đoạn hiện nay, “chọn mặt gửi vàng” không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của công tác tổ chức, mà là thước đo bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của Đảng cầm quyền trước dân tộc và trước lịch sử. Đó cũng là thách thức đối với quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chỉ khi lựa chọn được những người thật sự xứng đáng - có tâm, có tầm, có tài, có trách nhiệm và có khả năng tổ chức thực thi thì lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân mới có cơ sở vững chắc để trở thành hiện thực.

Và đó cũng chính là cách Đảng giữ trọn niềm tin của nhân dân, trao gửi tương lai của đất nước vào những “bàn tay vàng” xứng đáng nhất, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045 và xa hơn nữa.