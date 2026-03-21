Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử.

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12).

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông thông tin tại họp báo

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Ông Đông chia sẻ, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh; bầu được 72.437 đại biểu HĐND cấp xã.

5 người tự ứng cử đều không trúng đại biểu Quốc hội khóa 16

Ông cho rằng việc bầu được đủ 500 đại biểu, không phải bầu lại, không phải bầu thêm là thành công lớn. Các nhiệm kỳ trước có khi chỉ được 498-499 người.

"Về số lượng đại biểu tái cử, chúng tôi rà soát có 230 đại biểu Quốc hội khóa 15 tái cử khóa 16. Ngoài ra, có 17 đại biểu của các khóa trước (từ khóa 11-14) tiếp tục tham gia khóa 16. Như vậy, tổng cộng có 247 đại biểu đã từng là đại biểu Quốc hội. Từ đây, chúng ta có 253 đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16", ông Đông phân tích.

Về trình độ chuyên môn của 863 ứng cử viên thì trên đại học là 593 người (68,63%), đại học là 261 người (30,21%), dưới đại học chỉ có 10 người. Căn cứ vào đó, ông Đông cho biết, khi bầu ra 500 người, chất lượng đại biểu chắc chắn là rất cao. Các tỷ lệ người trẻ, dân tộc thiểu số, phụ nữ đều được duy trì hoặc tăng hơn so với khóa 15.

"Chúng tôi hy vọng chất lượng đại biểu tăng lên thì công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng sẽ ngày càng tốt hơn", ông chia sẻ.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả của những người tự ứng cử, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, cả 5 trường hợp người tự ứng cử đều không đạt được “đủ số phiếu”.

“Kết quả tổng hợp cho thấy, rất tiếc, 5 người tự ứng cử đều không đạt số phiếu và đã trượt”, ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các nhiệm kỳ trước cũng có 1-2 người tự ứng cử trúng cử, và khi trở thành đại biểu Quốc hội họ đã hoạt động rất trách nhiệm và hiệu quả cao. Ông Nguyễn Hữu Đông bày tỏ “chúng tôi cũng rất mong muốn, tuy nhiên, kết quả thì 5 ứng cử viên đều không trúng cử”.

Ông Đông cho biết, đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), tăng hơn nhiệm kỳ trước (khoảng 4 người).

Về đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%), tỷ lệ này chưa đạt so với kỳ vọng đề ra.

"Về trình độ học vấn, có 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người chiếm 0,4%.

Với trình độ đào tạo cao như thế, chúng tôi hy vọng các đại biểu trẻ sẽ sớm tiếp cận môi trường nghị trường để cống hiến cho đất nước, đóng góp vào xây dựng pháp luật và thực hiện nghiêm lời hứa của mình trước cử tri. Chúng tôi thấy các khóa trước, nhiều đại biểu trẻ qua 2-3 kỳ Quốc hội đã lên đến thứ trưởng, bộ trưởng..." Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết thêm.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 16: